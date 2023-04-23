480 جنيها|تراجع غير مسبوق يضرب الذهب عالميا ثالث أيام العيد وعيار21 مفاجأة

تعتبر أسعار الذهب اليوم ثالث أيام عيد الفطر المبارك 23-4-2023، محل اهتمام الكثير نظرا للإقبال على شرائع في المناسبات من أجل الزفاف والهدايا، خاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية، بالتزامن مع أكبر تراجع خلال شهر عالميا إذ فقد نحو 60 دولارا للأوقية.

480 جنيها

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة نحو 480 جنيها وهو الفارق بين أعلى سعر قبل يومين وأقل سعر اليوم، إذ سجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات 19600 جنيه للشراء حينها، فيما يبدأ سعره اليوم من 19120 جنيها.

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سعر الذهب عيار 21 الآن

المقبلون على الزفاف يبحثون عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن، والذي سجل اليوم في التعاملات نحو 2,430 جنيها لكل جرام بدون مصنعية بعد 2450 ، فيما سجل عيار 18 نحو 2,083جنيه للشراء.

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، تهم الراغبين في الشراء خاصة الشبكة هذه الأيام مع أيام العيد، وتتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 2430 جنيها للشراء بدون مصنعية، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، يتم إضافة نسبة بين 5 و10% من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2550 جنيها ويصل إلى 2670 جنيها، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

الذهب مباشر الآن

الذهب مباشر اليوم الأحد ثالث أيام العيد، خاصة عيار 21، يتغير باستمرار على مدار اليوم خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى جميع الأعيرة، خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد : 2,777 جنيها.

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد، 2430 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد، عيار 18: 2,083 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد ، عيار 14: 1,620 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد ، عيار 24 للبيع : 19120 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد ، عيار 24: 1983 دولارا بعد 2040 دولارا