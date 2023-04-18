360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر، محل اهتمام الملايين، إذ يهتم الغالبية بسعر الجرام عيار 21 وعيار 24 لشراء المشغولات الذهبية والسبائك بأوزانها المختلفة.

360 جنيها

هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 360 جنيها مرة واحدة ، إذ سجل أمس نحو 18.800 جنيه، ولكن تراجع اليوم ليصل إلى نحو 18.440 جنيها، فيما سجل أقل سعر نحو 18.280 جنيها للبيع اليوم.

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سعر الذهب عيار 21 الآن

ويهتم الكثير بسعر جرام الذهب عيار 21، والذي تراجع أيضا بقوة ليسجل اليوم نحو 2,285 جنيها كأقل سعر مقارنة بـ2350 جنيها لكل جرام بدون مصنعية أمس بفارق نحو 65 جنيها دفعة واحدة.

الذهب

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويهتم المقبلون على الشراء بأسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، خاصة العرسان الجدد حين يتم شراء الشبكة هذه الأيام حيث تتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن إلى نحو 2,305 جنيهات للشراء بدون مصنعية، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية ، يتم إضافة نسبة بين 5 و10 % من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2420 جنيها ، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

سعر الذهب مباشر الآن

ويتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة سعر الذهب مباشر اليوم الثلاثاء، إذ يهتم به الكثير على مدار اليوم، خاصة عيار 21، والذي يتغير باستمرار على مدار اليوم خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و 18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء: 2,634 جنيها.

.سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء: 2,305 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18: 1,976 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14: 1,537 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 : 18,440 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24: 1,995 دولارا بعد 2040 دولارا.