انخفاض مفاجيء.. هزة في أسعار الذهب اليوم السبت 15 أبريل 2023

انخفض سعر الذهب اليوم السبت 15 أبريل 2023.

يستعرص موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الذهب اليوم لقرائه، ضمن خدمات التعرف على أسعار بعض السلع، خاصة أسعار الذهب في مصر، و ذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "إيجيبت جولد برايس توداي".

هبوط أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم السبت 15-4-2023

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي بيع 2,245 شراء 2265 جنيه.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي بيع بيع 2,566 شراء 2589 جنيه.

سعر الذهب اليوم السبت 15 أبريل

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي بيع 1,924 شراء 1,941جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي بيع 1,497 شراء 1,510 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي بيع 17,960 شراء 18,120 جنيه.

وأوقية الذهب حوالي بيع 79,794 شراء 80,505 جنيه.

وكيلو الذهب حوالي بيع 2,565,714 شراء 2,588,571 جنيه.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,566 شراء 2,589 عيار 22 بيع 2,352 شراء 2,373 عيار 21 بيع 2,245 شراء 2,265 عيار 18 بيع 1,924 شراء 1,941 عيار 14 بيع 1,497 شراء 1,510 عيار 12 بيع 1,283 شراء 1,294 الاونصة بيع 79,794 شراء 80,505 الجنيه الذهب بيع 17,960 شراء 18,120 الكيلو بيع 2,565,714 شراء 2,588,571 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميا: ويتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.