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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2900 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

يبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم في مصر ، إذ يهتم الغالبية بسعر الجرام عيار 21 وعيار 24 لشراء المشغولات الذهبية والسبائك بأوزانها المختلفة.

سعر الذهب عيار 21 الآن

ولعل سعر الجرام عيار 21 ، هو الأكثر بحثا في جوجل بشكل يومي، والذي استقر  ليسجل اليوم نحو 2350 جنيها لكل جرام بدون مصنعية، فيما وصل سعر الجرام عيار 24 نحو 2,686 بدون مصنعية ، ويصل بالمصنعية إلى ما بين 2800 -2900 جنيه أو يزيد في بعض الحالات التي يكثر بها التزيين في المشغولات الذهبية، بينا قد يصل عيار 21 إلى نحو 2500 جنيه بالمصنعية أو يزيد.

 

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أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

معرفة أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، هي الشغل الشاغل للراغبين في شراء الشبكة هذه الأيام حيث تتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

سعر الذهب

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن إلى نحو 2350 جنيها للشراء بدون مصنعية، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية ، يتم إضافة نسبة بين 5 و10 % من سعر الجرام، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

سعر الذهب مباشر الآن

سعر الذهب مباشر اليوم الاثنين يهتم به الكثير على مدار اليوم،  خاصة عيار 21، والذي يتغير باستمرار على مدار اليوم الاثنين خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و 18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين : 2,686 جنيها.

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 2,350 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18: 2,014 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14: 1,513 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 : 18,800  جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأونصة اليوم الاثنين عيار 24: 2,002 بعد 2040 دولارا

سعر الأونصة
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