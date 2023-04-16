تراجع الذهب عالميا.. وأقل سعر لعيار 21 الآن

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد تراجعا ملحوظا بعد أوصل سعر الجرام الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية، وهو عيار 21 إلى 2300 جنيه قبل يومين، فيما هبط بقوة عالميا بنحو 40 دولارا دفعة واحدة.

160 جنيهًا

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم الاحد، إذ سجل نحو 18,160 اليوم كأقل سعر، فيما سجل نحو 18,320 الجمعة 14 أبريل بفارق 160 جنيها، فيما سجل أقل سعر له اليوم الأحد نحو 18080 جنيها.

الذهب

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سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

ويعتبر سعر الجرام عيار 21 ، هو الأكثر بحثا في جوجل بشكل يومي، والذي تراجع إذ سجل 2,260 جنيها للبيع كأقل سعر، مقابل نحو 2300 جنيه للشراء لكل جرام بدون مصنعية، بفارق 40 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويسعى الراغبون في الزواج أو استثمار أموالهم في الذهب ، الى معرفة أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، حيث تتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن إلى نحو 2,270 جنيها للشراء بدون مصنعية، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية للشراءـ وفقا لطريقة تشكيل المشغولات الذهبية والحلى الملحقة بها، يتم إضافة نسبة بين 5 و10 % من سعر الجرام، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

سعر الذهب مباشر

وعن سعر الذهب مباشر ، يبحث عنه الكثير يوميا خاصة عيار 21، والذي يتغير باستمرار على مدار اليوم الأحد خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدرا الإقبال على البيع.

ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد : 2,594 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد : 2,270 جنيها للشراء.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 18: 1,946 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 14: 1,513 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد عيار 24 للبيع : 18,080 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأونصة اليوم الأحد عيار 24: 2,004 بعد 2040 دولارا.