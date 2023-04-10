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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

560 جنيهًا|هزة قوية تضرب أسعار الذهب عالميًا وعيار21 الأن مفاجأة بعد التراجع

الذهب
الذهب

هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ تراجع سعر الجرام عيار 21 الآن في محلات الصاغة وهو الأكثر بيعا وشراء في سوق الصاغة المصرية، فيما تراجعت الأوقية عالميا بقوة لتهبط دون مستويات الـ 2000 دولار.

560 جنيها

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم بشكل قوي، إذ فقد نحو 560 جنيها بين أعلى وأقل سعر ، بعدما سجل 17800 جنيه ، ليعود اليوم ويسجل 17240 جنيها فقط.

سعر الذهب

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سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

وسجل سعر الجرام عيار 21 ، تراجعا بقيمة 70 جنيها فارقا بين أقل سعر اليوم واعلى سعر الأسبوع الماضي، إذ سجل 2,155 جنيها للبيع كأقل سعر بعد سجل الأسبوع الماضي نحو 2225 جنيها، بفارق قدره 70 جنيها لكل جرام بدون مصنعية.

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، خاصة بالنسبة للكثير خاصة من الراغبون في شراء المشغولات الذين يقبلون على الزواج، حيث تتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن إلى نحو 2165 جنيها بعد 2200 جنيه الجمعة الماضي للشراء بدون مصنعية، فيما سجل 2225 جنيهًا للشراء قبل أيام.

سعر الذهب

ويبدأ سعر الجرام من 2275 جنيها وحتى 2385 جنيها وفقا لطريقة تشكيل المشغولات الذهبية والحلى الملحقة بها، حيث يتم حساب المصنعية بإضافة نسبة بين 5 و10 % من سعر الجرام.

سعر الذهب مباشر 

وهبط سعر الذهب اليوم، إذ يبحث الكثير عن سعر الذهب مباشر الآن خاصة عيار 21، والذي يتغير باستمرار على مدار اليوم الاثنين خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدرا الإقبال على البيع.

ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين : 2,474 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 2,165 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18 : 1,856 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 : 1,443 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 للبيع : 17,240 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ  اليوم الاثنين عيار 24 : 1989 بعد  2020 دولارا.

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