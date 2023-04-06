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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

200 جنيه دفعة واحدة..مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

الذهب
الذهب

تظل أسعار الذهب اليوم في مصر محل اهتمام وبحث الكثير من الراغبين في الشراء والمتابعين لسوق الذهب ، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية.

200 جنيه

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 17600 جنيه بعد أن وصل في بداية الأسبوع إلى 17800 جنيه بفارق 200 جنيه كاملة ، فيما تراجع سعر الجرام عيار 18 عن 1900 جنيه.

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أقل من 1500

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 ، لهبط إلى ما دون الـ 1500 جنيه ، ويسجل اليوم بحد أدنى نحو 1,447 جنيها للبيع و1,467 جنيها للشراء، فيما فقد سعر العيار الأكثر انتشارًا وهو 21، نحو 55 جنيهًا من اعلى سعر وصل إليه الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

وتعتبر أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، هامة بالنسبة للكثير خاصة من الراغبون في شراء المشغولات فهي تهم الفئة الراغبة في شراء الشبكة، حيث تتغير أسعار المصنعية على اختلاف اشكالها وأنواعها.

ووصل سعر الجرام عيار 21 الآن إلى نحو 2200 جنيه للشراء بدون مصنعية بعد أن سجل 2225 جنيهًا للشراء قبل أيام.

سعر الذهب

ويبدأ سعر الجرام من 2310 جنيهات وحتى 2420 جنيها وفقا لطريقة تشكيل المشغولات الذهبية والحلى الملحقة بها، حيث يتم حساب المصنعية بإضافة نسبة بين 5 و10 % من سعر الجرام.

الذهب مباشر الآن

ويبحث غالبية الراغبون في شراء الأصفر، عن سعر الذهب مباشر الآن خاصة عيار 21، والذي يتغير باستمرار على مدار اليوم الخميس خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل، وهي سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء.

ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس : 2,514 جنيها.

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 2,200 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس عيار 18 : 1,886 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 : 1,467 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 للبيع  : 17,360 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس عيار 24 : 2,010 دولارات.

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