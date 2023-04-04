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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط مفاجئ.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مجددا، إذ فقد سعر العيار الأكثر انتشارا وهو 21، نحو 100 جنيه كاملة، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب بقوة.

640 جنيها تراجعا في سعر الجنيه الذهب 

وتراجع سعر الجنيه الذهب بشكل تاريخي، إذ فقد نحو 640 جنيها، حيث سجل 17800 جنيه قبل يومين كأعلى سعر، ولكن وصل اليوم لنحو 17160 جنيها كأقل سعر.

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الذهب 

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

وعن أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، فهي تهم الفئة الراغبة في شراء المشغولات بالأخص، حيث تتغير أسعار المصنعية على اختلاف اشكالها وأنواعها.

وتراجع  سعر الجرام عيار 21 الآن إلى نحو 2,125 جنيها للبيع بدون مصنعية بعد أن سجل 2225 جنيها للشراء قبل يومين بفارق 100 جنيه بين أعلى وأقل سعر.

ويبدأ سعر الجرام من 2250 جنيها وحتى 2340 جنيها وفقا لطريقة تشكيل المشغولات الذهبية، حيث يتم حساب المصنعية بإضافة نسبة بين 5 و10 % من سعر الجرام.

سعر الذهب مباشر

ويعتبر سعر الذهب مباشر الآن خاصة عيار 21 ، محل اهتمام الكثير و يتغير بصورة مستمرة على مدار اليوم خلال التعاملات، والذي قد يتغير باستمرار اليوم الثلاثاء ، على مدار الوقت وفقا لـ 3 عوامل، وهي سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء.

ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء : 2,451 جنيها.

الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء : 2,145 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,839 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 1,430 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 : 17,160 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1,980 دولارا.

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