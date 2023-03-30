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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبيل اجتماع البنك المركزي

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يبحث الكثير من المصريين يوميا عن أسعار الذهب اليوم خاصة عيار 21 ، إذ استقرت أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس قبل ساعات قليلة من اجتماع لجنة السياسيات النقدية في البنك المركزي.

أسعار الذهب

واستقرت أسعار الذهب اليوم إذ اقترب سجل الجرام عيار 24 نحو 2660 جنيها ، بالمصنعية والضريبة والدمغة ، فيما سجل نحو 2,434 جنيها بدون إضافات.

أسعار الذهب

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أسعار الذهب الآن عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الكثير يوميا بأسعار الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة خاصة الراغبون في شراء المشغولات الذهبية على اختلاف اشكالها وأنواعها  للزواج والخطوبات.

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 2130 جنيها للشراء بدون مصنعية ، ويصل سعر الجرام إلى 2235 جنيها فيما فوق وفقا لطريقة تشكيل المشغولات الذهبية، حيث يتم حساب المصنعية بإضافة نسبة بين 5 و10 % من سعر الجرام.

أسعار الذهب

سعر الذهب مباشر

ويتابع المصريون سعر الذهب مباشر، والذي قد يتغير باستمرار اليوم الخميس، على مدار الوقت وفقا لـ 3 عوامل، وهي سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء، ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس : 2,434 جنيها.

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 2,130 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس عيار 18 : 1,826 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 : 1,420 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 : 17,040 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس عيار 24 :  1,963 دولارا.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وتراجعت أسعار الذهب عالميا بشكل ملحوظ مجددا، إذ هبط سعر الأوقية من المعدن الأشهر عالميا على المستوى العالمي في بورصة وول ستريت اليوم.

وسجل سعر الأوقية الواحدة التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1,963.95 دولارا بعد 1991 السبت الماضي ، و2,009.73 دولارًا للأوقية الاثنين 22 مارس.

وتراجعت أسعار الذهب متأثرة  بزيادة الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر إثر انحسار المخاوف من اتساع نطاق أزمة البنوك العالمية.

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