تراجع بشكل مفاجئ.. هبوط قوي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

يبحث الكثير من المصريين يومياً عن أسعار الذهب اليوم خاصة سعر الجرام من عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في سوق الصاغة المصرية، وكذلك سعر الجرام عيار 24 للراغبين في شراء السبائك.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

وعن أسعار الذهب اليوم بالمصنعية فيهتم الراغبون في شراء المشغولات الذهبية بها لمعرفة سعر المصنعية والضريبة والدمغة، والتي يبحث عنها المقبلون على الزواج، وعن أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية، فتراجع بنحو 50 جنيهًا من 2,120 جنيهًا إلى 2070 ، و2100 للشراء بدون مصنعية ، ويصل سعر الجرام من 2205 جنيهات فيما فوق وفقا لطريقة تشكيل المشغولات الذهبية، حيث يتم حساب المصنعية بإضافة نسبة بين 5 و10 % من سعر الجرام.

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الذهب

160 جنيهًا

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل نحو 16800 جنيه للشراء اليوم الأربعاء، بعد ما وصل أمس إلى 16,960 جنيهًا بتراجع نحو 160 جنيهًا دفعة واحدة.

سعر الذهب الآن

واستقر سعر الذهب الآن خاصة عياري 18 و21، إذ سجل عيار 18 نحو 1,774 جنيهًا للجرام الواحد للبيع ، ونحو 2,100 جنيه للشراء بدون مصنعية للثاني.

الذهب

سعر الذهب مباشر

سعر الذهب مباشر، يتغير باستمرار اليوم الأربعاء، فهو يتغير على مدار الوقت وفقا لـ 3 عوامل، وهي سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء، ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء: 2,400 جنيه.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء: 2,100 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 18 : 1,800 جنيه.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14 : 1,400 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء عيار 24 : 16800 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء عيار 24 : 1,967 دولارا.

أسعار الذهب عالميًا

وتراجعت أسعار الذهب عالميا بشكل ملحوظ، إذ هبط سعر الأوقية من المعدن الأشهر عالميا على المستوى العالمي في بورصة وول ستريت اليوم.

وسجل سعر الأوقية الواحدة التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1,967.26 دولارا بعد 1991 السبت الماضي ، و2,009.73 دولارًا للأوقية الاثنين 22 مارس.