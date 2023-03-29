عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع بشكل مفاجئ.. هبوط قوي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

يبحث الكثير من المصريين يومياً عن أسعار الذهب اليوم خاصة سعر الجرام من عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في سوق الصاغة المصرية، وكذلك سعر الجرام عيار 24 للراغبين في شراء السبائك.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

وعن أسعار الذهب اليوم بالمصنعية فيهتم الراغبون في شراء المشغولات الذهبية بها لمعرفة سعر المصنعية والضريبة والدمغة، والتي يبحث عنها المقبلون على الزواج، وعن أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية، فتراجع بنحو 50  جنيهًا من 2,120  جنيهًا إلى 2070 ، و2100 للشراء بدون مصنعية ، ويصل سعر الجرام من 2205 جنيهات فيما فوق وفقا لطريقة تشكيل المشغولات الذهبية، حيث يتم حساب المصنعية بإضافة نسبة بين 5 و10 % من سعر الجرام.

اقرأ أيضًا:

240 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار21 الآن 6 رمضان

عيار21 نزل أخيرًا.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد التراجع

560 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن خامس يوم رمضان

عيار 21 نزل 100 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد التراجع

الذهب 

160 جنيهًا 

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل نحو 16800 جنيه  للشراء اليوم الأربعاء، بعد ما وصل أمس إلى 16,960 جنيهًا بتراجع نحو 160 جنيهًا دفعة واحدة.

سعر الذهب الآن

واستقر سعر الذهب الآن خاصة عياري 18 و21، إذ سجل عيار 18 نحو 1,774  جنيهًا  للجرام الواحد للبيع ، ونحو 2,100 جنيه للشراء بدون مصنعية للثاني.

الذهب 

سعر الذهب مباشر

سعر الذهب مباشر، يتغير باستمرار اليوم الأربعاء، فهو  يتغير على مدار الوقت وفقا لـ 3 عوامل، وهي سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء، ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء: 2,400 جنيه.

الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء: 2,100 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 18 : 1,800 جنيه.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14 : 1,400 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء عيار 24 : 16800 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء عيار 24 :  1,967 دولارا.

أسعار الذهب عالميًا

وتراجعت أسعار الذهب عالميا بشكل ملحوظ، إذ هبط سعر الأوقية من المعدن الأشهر عالميا على المستوى العالمي في بورصة وول ستريت اليوم.

وسجل سعر الأوقية الواحدة التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1,967.26 دولارا بعد 1991 السبت الماضي ، و2,009.73 دولارًا للأوقية الاثنين 22 مارس.

الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية سعر الذهب الان سعر الذهب مباشر سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب عالميا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

سقوط لـ الدولار.. تحذيرات من ضربة اقتصادية عالمية وانهيار عملاق قادم

استنى متشتريش.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-3-2023

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

بفرمان كولر.. رحيل 6 من نجوم الأهلي عن الفريق

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

موضوعات متعلقة

240 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار21 الآن 6 رمضان

عيار21 نزل أخيرًا.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد التراجع

560 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن خامس يوم رمضان

عيار 21 نزل 100 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد التراجع

480 جنيهًا مرة واحدة|هزة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن ثالث أيام رمضان

نزل 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

الجرام خسر 100 جنيه .. هبوط أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 - 3 - 2023

680 جنيهًا .. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن أول يوم رمضان

ترشيحاتنا

بعد خيبة أمل بوتين.. زيلينسكي يدعو نظيره الصيني لزيارة أوكرانيا

اقضِ على الانتفاخ في رمضان|طرد الغازات من البطن نهائيًا بـ 3 طرق مجربة

تراجع بشكل مفاجئ.. هبوط قوي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

لأول مرة الفراخ تسجّل 54 جنيهًا| تحرك بسوق الدواجن والسبب غير متوقع

أول تعليق لـ أمريكا على تهديد الصين بشأن زيارة رئيسة تايوان

كاف يصدم الأهلي بقرار عاجل قبل مواجهة الهلال السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبالجنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة درة يثير الجدل

عباية مكشوفة وتاتو.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالتها في رمضان |شاهد

مش خايفة أموت ببدلة الرقص.. صور وضعت لوسي فى مأزق

تقمص شخصية اللمبي.. حقيقة فيديو تعدي محمد سعد على مخرج مسلسل اكسلانس

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ