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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استنى متشتريش.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-3-2023

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب  اليوم الأربعاء 29-3-2023،  في مصر على مستوى جميع الأعيرة وفي كافة محالات الصاغة.

وقال مدير تحليل السوق لدى FXTM  إن شهية المستثمرين نحو الذهب ضعفت بفعل المنافسة ما بين القوى الفنية والأساسية.

وتشير بعض التوقعات إلى أن أسعار الذهب من الممكن أن تتراجع إلى 1933 دولاراً في المدى القريب لكن التوقعات للذهب على المدى البعيد ما زالت صعودية.

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 أسعار الذهب اليوم

وكان قد صدر اليوم بيانات مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الشهري والذي جاء أعلى من التوقعات حيث سجل مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الحالي 104.2 وكان من المتوقع أن يسجل 101، والشهر السابق كان مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي 102.9، مما يدعم الدولار ويؤثر سلبا على الذهب.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الاربعاء 29 مارس 2023 في مصر، ضمن نشرته الخدمية.

وانخفض سعر جرام الذهب اليوم نحو 20 جنيها على مستوى جميع الاعيرة 

ويهتم الكثير من المواطنين بمتاعبة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا 2400 جنيه للجرام للشراء بدون مصنعية بتراجع يلغ 22 جنيها

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 2100 جنيه للشراء و 2070 جنيه للبيع بتراجع بلغ 20 جنيها. 

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 1800 جنيه للجرام الواحد بتراجع بلغ 17 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل 16.800 جنيه للشراء.

وعن سعر الذهب عالميا فسجل 1973 دولار للأونصة. 

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