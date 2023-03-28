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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

240 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار21 الآن 6 رمضان

الذهب
الذهب

يبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم في مصر خاصة سعر الجرام من عيار 21 نظرا لأنه الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية والمسيطر على غالبية في حركة البيع والشراء.

240 جنيهًا

وشهد  سعر الجنيه الذهب تراجعا بقيمة 240 جنيها، إذ سجل الجنيه الواحد من عيار 24 اليوم نحو 16560 جنيها بعدما سجل قبل أيام قليلة نحو 16800 جنيه.

الذهب

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أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

ويهتم الراغبين في شراء المشغولات الذهبية بأسعار الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، والتي يبحث عنها المقبلون على الزواج، وعن أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية، فسجل نحو 2,070  جنيهًا للشراء بدون مصنعية بعد 2100 جنيه، ويبدأ سعر الجرام من 2175 جنيهًا فيما فوق وفقا لطريقة تشكيل المشغولات الذهبية، حيث يتم حساب المصنعية بإضافة نسبة بين 5-10 % من سعر الجرام.

أسعار الذهب الآن

وشهد  سعر الذهب اليوم تراجعا خاصة عياري 18 و21، إذ سجل الأول نحو 1,749 جنيها  للجرام الواحد للبيع، ونحو 2,040  جنيها  بدون مصنعية للثاني، فيما تراجع سعر عيار 21 بقيمة نحو 30 جنيها.

سعر الذهب مباشر

وعن سعر الذهب مباشر، اليوم الثلاثاء، فهو  يتغير على مدار الوقت وفقا لـ 3 عوامل، وهي سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء، ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

الذهب

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء : 2,366 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء : 2,070 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء  عيار 18 : 1,774 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 1,380 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 : 16,560 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1,960 دولارا.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وشهدت أسعار الذهب عالميا هبوطا بشكل ملحوظ، إذ تراجع سعر الأوقية من المعدن الأشهر عالميا على المستوى العالمي في بورصة وول ستريت اليوم.

وسجل سعر الأوقية الواحدة التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1,960 دولارا بعد 1991 السبت الماضي ، و2,009.73 دولارًا للأوقية الاثنين 22 مارس.

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