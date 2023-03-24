نزل 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

يهتم الملايين من المصريين بشكل كبير بالتعرف على أسعار الذهب بشكل يومي ، خاصة سعر الجرام عيار 21 وعيار 18 وهما الأكثر تداولا في سوق الصاغة المصرية للمشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب اليوم بعد أن تراجعت من مستويات كبيرة قبل أيام ، ليسجل سعر الجرام 18 نحو 1,757 جنيها للشراء ، و1,731 جنيها للبيع فيما وصل سعر الجرام عيار 14 نحو 1,347 جنيها للبيع.

الذهب

400 جنيه

وتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 400 جنيه ليسجل اليوم نحو 16400 جنيه بعد أن وصل قبل أيام قليلة إلى سعر 16800 جنيه.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم يبحث عنه الكثير ، خاصة الراغبين في بيع ما لديهم من ذهب سواء كان مشغولات ذهبية أو سبائك ، خاصة عياري 21 و24 ، ويبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم والذي يتغير باستمرار وفقا لحجم العرض والطلب ، إذ سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,757 جنيه اليوم بعدما اقترب من 1800 جنيه.

الذهب

أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

عند شراء الأصفر خاصة المشغولات الذهبية في المناسبات والخطوبات ، يبحث الراغبين في الشراء عن أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية، إذ سجل نحو 2,050 جنيهًا للشراء بدون مصنعية، ويبدأ سعر الجرام من 2160 جنيهًا فيما فوق وفقا لطريقة تشكيل المشغولات الذهبية، حيث تضاف نسبة بين 5-10 % من سعر الجرام.

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سعر الذهب مباشر الآن

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب مباشر ،اليوم الجمعة ، والذي يتغير وفقا لـ 3 عوامل أساسية، وهي سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، وحجم الطلب على الشراء، ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18 ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة : 2,343 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة : 2,050 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 18 : 1,757 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 14 : 1,367 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة عيار 24 : 16,400 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة عيار 24 : 1,991 دولارا.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

واستقر سعر الأوقية من المعدن الثمين على المستوى العالمي في بورصة وول ستريت اليوم بعد ما سجل 2,009.73 دولارًا للأوقية الاثنين 22 مارس.

ووصل سعر الأوقية الواحدة التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1,991.55 دولارا.