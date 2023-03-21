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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

640 جنيها مرة واحدة|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تراجعا قويا للمرة الثانية لليوم الثاني على التوالي ، خاصة عيار 21 الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية.

640 جنيها

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم بقيمة 640 جنيه دفعة واحدة ، بعدما سجل أول أمس 16800 جنيه ، ليعود مجددا ويسجل نحو 16160 جنيه.

الذهب 

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سعر الذهب اليوم

وهبط سعر الذهب اليوم إلى ما دون 2000 جنيه مجددا لعيار 21 للبيع، بعدما وصل إلى 2100 جنيه أول أمس في ارتفاع هو الأعلى في تاريخ المعدن محليا.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية

ويهتم الكثير من الراغبين في الشراء خاصة المقبلون على الزواج بالتعرف على أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية ، إذ سجل نحو 2,020 جنيها للشراء بدون مصنعية ، ويبدأ سعر الجرام من 2120 جنيها فيما فوق وفقا لطريقة تشكيل المشغولات الذهبية.

الذهب 

سعر الذهب عيار 21 الآن

ويعتبر سعر الجرام من عيار 21 الآن، محل اهتمام الكثير خاصة الراغبين في بيع ما لديهم من ذهب وكذلك المقبلون على الزفاف نظرا لأنه الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية ، ويبحث عنه الكثير، إذ سجل سعر الجرام نحو 2020 جنيها بعد 2080 جنيها بدون مصنعية أمس.

سعر الذهب اليوم مباشر

ويهتم الكثير بسعر الذهب مباشر اليوم الثلاثاء، والذي يتغير باستمرار وفقا لآلية العرض والطلب وسعر الأوقية عالميا، ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18 ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء: 2,309 جنيها.

الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء: 2,020 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,731 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 1,347 جنيه.

سعر الجنيه

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 : 16160 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1,978 دولارا.

أسعار الذهب عالميًا

وانخفض سعر المعدن النفيس على المستوى العالمي في بورصة وول ستريت اليوم بعدما سجل 2,009.73 دولارًا أمس للأوقية.

ووصل سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1,978.55 بعد 2,009  دولارات أمس، نتيجة فشل صفقة شراء "كريدي سويس" (Credit Suisse Group AG) في تهدئة المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي.

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