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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2600 جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم في الأسواق، إذ يبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم بالمصنعية والتي سجل اليوم نحو 2600 جنيه للجرام الواحد كحد أدنى بالمصنعية لعيار 24.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب اليوم ليسجل عيار 21 نحو 2050 جنيها للبيع، فيما وصل سعر الجرام للشراء بدون مصنعية نحو 2100 جنيه، فيما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,800 جنيه.

الذهب

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية إلى نحو 2300 جنيه بالمصنعية أو يزيد بحسب شكل المشغولات الذهبية وأنواعها وأوزانها.

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سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 

ويهتم المقبلون على الزواج بسعر الجرام من عيار 21 الآن، نظرا لأنه الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية ، ويبحث عنه الكثير، إذ سجل سعر الجرام نحو 2100 جنيه بدون مصنعية.

الذهب

سعر الذهب اليوم مباشر

أسعار الذهب مباشر اليوم الأحد محل اهتمام الكثير والذي يتغير على مدار اليوم ويرجع ذلك على حجم الطلب على الشراء والبيع، ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18 ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد : 2300 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد : 2100 جنيه للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الأحد عيار 18 : 1800 جنيه.

سعر الجرام عيار 14 

سجّل  سعر الجرام اليوم الأحد عيار 14 : 1400 جنيه.

سعر الجنيه 

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد عيار 24 : 16800 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد عيار 24 : 1,989 دولارا.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

واستقر سعر المعدن النفيس على المستوى العالمي في بورصة وول ستريت، ووصل سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام في  اليوم، نحو 1,989.34 دولار.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية والدمغة 

وعن سعر الذهب اليوم بالمصنعية والدمغة فيبحث عنه كافة المقبلون على الشراء ، إذ يبدأ سعر المصنعية من 7-10 % من سعر الجرام وتضاف على سعره بدون مصنعية.

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