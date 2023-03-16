2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

تعتبر أسعار الذهب اليوم في مصر محل اهتمام الكثير من المصريين، وخاصة سعر الجرام عيار 21 في محلات الصاغة اليوم، إذ سجل سعر الجرام نحو 1940 جنيها، فينما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 2400 جنيه بالمصنعية.

أسعار الذهب اليوم

واستقرت أسعار الذهب عند 1920 جنيها للبيع للجرام الواحد من عيار 21 ، فيما وصل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,663 جنيها بدون مصنعية للشراء.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية، يبحث عنها الشباب المقبل على الزواج والراغبين في شراء المشغولات الذهبية ، ، إذ سجل سعر جرام من العيار الأكثر انتشارا بدون مصنعية نحو 1940 جنيها للشراء، فيما يصل سعر الجرام بالمصنعية بداية من 2000 جنيه فيما فوق وفقا للمشغولات والحلي الملحقة بها.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

سعر الجرام من عيار 21 الآن، هو الأكثر بحثا عبر محرك جوجل بشكل يومي، فهو الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية ، ويبحث عنه الكثير خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في بيع ما لديهم من ذهب أو استبدال قديم بجديد للاستفادة بقيمته، إذ سجل سعر الجرام نحو 1940 جنيها بدون مصنعية.

إفلاس سيليكون فالي

من جانبه قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن إفلاس البنوك فى العالم خاصة بنكي "سيليكون فالي" وسيجنتشر بنك أثر على أسعار الذهب فى مصر.

ونوه ميلاد خلال تصريحات تليفزيونية ، إلى أن ذلك أدى الى فقدان الثقة فى النظام الأمريكي بصفة عامة، وبالتالى أسهم الذهب تقفز بشكل كبير جدا، حيث وصل سعر فى البورصة العالمية الى 1919 دولار.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم مباشر

ويبحث الكثير أيضا عن لعر الذهب مباشر اليوم الخميس والذي يتغير على مدار اليوم وفقا لألية العرض والطلب وسعر الأوقية عالميا، ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

*سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس : 2117 جنيها.

سعر الذهب

*سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 1940 جنيها للشراء.

*سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 18 : 1,663 جنيها.

*سعر الجنيه

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 : 15,520 جنيها.

*سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس عيار 24 : 1,919 دولارا.

أسعار الذهب عالميًا

وتراجع سعر المعدن الثمين على المستوى العالمي مقارنة بأسعار الأمس، ووصل سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1,919 بعد 1,923 دولار.

وكان سعر الأوقية وصل إلى مستويات متقدمة في وقت سابق من شهر فبراير الماضي إذ تخطى حينها نحو 1950 جنيها.