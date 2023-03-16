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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استنى شوية.. تحرك جديد بسعر الذهب اليوم الخميس في مصر

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

تحركت أسعار الذهب اليوم الخميس 16-3-2023، على مستوى جميع الاعيرة وفي كافة محالات الصاغة، مواصلة سسلسة الارتفاعات متأثرة بارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وقال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب أن هناك تقلبات كثيرة في سوق الذهب خلال الشهر الحالي، موضحًا أن التغيرات التي تحدث في العالم أثرت على سوق الذهب.

وأشار إلى أنه في وقت التقلبات في سعر الذهب من الافضل أن لا يقوم أحد بببيع الذهب، قائلا: “مع التذبذب الذي من الممكن أن نشهده حاليا، فإن الذهب استثمار جيد، وأي شخص اشترى ينتظر مهلة عليه، وبكل تأكيد سيكون استثمارا ناجحا”.

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سعر الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا 1940 جنيها للجرام الواحد للشراء، اما سعر بيع الذهب فسجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 1920 جنيها.

ويقدم موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم في مصر ضمن نشرته الخدمية، والتي يقدم من خلالها سعر الدولار أيضا إلى جانب أسعار السلع .

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا   2,194 جنيه للبيع  2,217 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 سجل 2,011 جنيه للبيع 2,032 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا  1,920 جنيه للبيع  1,940 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب اليوم عيار 24بيع 2,194 شراء 2,217
أسعار الذهب اليوم عيار 22بيع 2,011 شراء 2,032
أسعار الذهب اليوم عيار 21بيع 1,920 شراء 1,940
أسعار الذهب اليوم عيار 18بيع 1,646 شراء 1,663
أسعار الذهب اليوم عيار 14بيع 1,280 شراء 1,293
أسعار الذهب اليوم عيار 12بيع 1,097 شراء 1,109
الاونصةبيع 68,242 شراء 68,953
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 15,360 شراء 15,520
الكيلوبيع 2,194,286 شراء 2,217,143

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 وصل إلى 1,646 جنيه للبيع  و1,663 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 سجل اليوم بيع 1,097 شراء 1,109

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب اليوم عيار 12 الاقل سعرا 1,097 جنيها للبيع 1,109 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم سجل اليوم 16-3-2023 بيع 15,360شراء 15,520 جنيها.

 

 

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