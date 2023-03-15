عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد استيراد التشادية.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق 

صدى البلد

تستعد الحكومة المصرية لطرح اللحوم التشادية في الأسواق  بسعر 145 جنيها للكيلو.

وأكد عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين أن هذه اللحوم في غاية الأهمية.

 

وقال عبدالمنعم خليل: "أي مستورد لحوم مبردة أو مجمدة لا بد أن يحصل على موافقة بالاستيراد، وهذا مهم لوزارة التموين"، متابعا أن اللحوم التشادية متميزة وعلى مستوى جيد.

txt

الكتكوت يهبط .. تراجع أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

txt

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

ومن المستهدف أن يتم استيراد 660 طن شهريا، مما يعني وجود كميات كبيرة من اللحوم داخل السوق المصري وبالتالي تتراجع أسعار اللحوم في الأسواق.

 

 وعلى جانب آخر، أشار إلى أنه يتم بيع اللحوم البلدي مقابل 195 جنيهًا للكيلو واستراتيجيات وفي تنسيق بينا وبين الوزارات".

 

أسعار اللحوم البلدي اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق والمنافذ الحكومية اليوم، الأريعاء 15 مارس 2023، ضمن نشرته الخدمية.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم 

وسجّلت أسعار اللحوم السودانية ‏الطازجة اليوم 135 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر اللحوم البرازيلي المجمدة إلى 120 جنيهًا.

سعر اللحوم الحمراء اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم في منافذ “أهلاً رمضان” اليوم، سعر الكيلو للحوم الطازجة السوداني 135 جنيهًا، ويتراوح سعر اللحوم البلدي من سعر 150 جنيهًا إلى 170 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكيلو من لحوم الضأن البلدي الطازجة 165 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم 

كما وفرت معارض “أهلاً رمضان” كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلي واللحم المفروم والكفتة بأسعار مخفضة بطبق وزنه 500 جرام بسعر 60 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية اليوم 

وفي منافذ وزارة الزراعة، وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم إلى 150 و160 جنيهًا للكيلو، وفي منافذ وزارة التموين وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بين 160 و180 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 250 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 240 و280 جنيهًا وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيهًا للكيلو.

سعر اللحمة اليوم 

وسجل سعر اللحمة الجملى عند 180 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 150 و170 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

سجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 160 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 220 جنيهًا.

تبدأ أسعار اللحوم المجمدة اليوم من 90 لـ100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم.

 وسجلت الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم فوصل سعره إلى 150 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 90 جنيهًا، والشاورما تسجل سعر 120 جنيهًا

اللحوم أسعار اللحوم اليوم أسعار اللحوم المجمدة اليوم أسعار اللحوم السودانية اليوم سعر اللحوم الحمراء اليوم أسعار اللحوم المستوردة اليوم أسعار اللحوم البلدي اليوم سعر اللحمة اليوم أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

متكلميش زوجك وانتي حافية.. 5 صور لياسمين عز وضعتها في مرمى الهجوم

قبل مواجهة الهلال السوداني.. صن داونز يستبعد 11 لاعباً من قائمة الفريق

موسيماني يخلف فيريرا في الزمالك.. تفاصيل تكشف الحقيقة

أمطار وسيول وتساقط للثلوج.. تحذير شديد اللهجة من السعودية بشأن طقس اليوم

هالاند بالخمسة.. خالد الغندور يثير الجدل بصورة جديدة| ماذا يقصد؟

بقرار من الفيفا.. الزمالك يرافق الأهلي في كأس العالم 2025 في حالتين

موضوعات متعلقة

وزارة التخطيط تعلن أسماء الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي

التخطيط: ارتفاع مشاركة الكليات الحكومية في جائزة الكلية المتميزة بمعدل 35%

وزيرة التخطيط: جائزة التميز الحكومي تتويج لجهود الكوادر المصرية

معهد التخطيط القومي يحصل على شهادتي الأيزو السلامة والصحة المهنية

اليوم.. الإعلان عن الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة

مشروع تنمية الأسرة.. وزيرة التخطيط: إعلان جداول مبالغ كل سيدة قريبا

رقم قياسي جديد..الإحصاء: 51.6 مليار دولار قيمة صادرات مصر في 2022

الإحصاء: 25.1% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية للدنمارك خلال 11 شهرا

ترشيحاتنا

قاضي المعارضات يجدد حبس متهمي واقعة منصة هوج بول.. تفاصيل القضية كاملة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 15 مارس 2023

البنتاجون يجتمع مع 50 دولة.. ما القصة؟

قرعة علنية لتخصيص وحدات سكنية لأهالي جزيرة الوراق

العراق: مقتل 3 إرهابيين فى اشتباكات شمال بغداد

أخبار التكنولوجيا| للمرة الثانية.. ميتا تعتزم تسريح 10 آلاف موظف.. وميزة جبارة في واتساب ستغير استخدامك للأبد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شائعة في منتجات التنظيف.. تحذير من مادة كيميائية تسبب مرضا خطيرا بهذه الدولة

بآلاف الجنيهات.. سعر صادم لجاكيت محمد حماقي من حفله بالعاصمة الإدارية

بفستان أحمر جذاب.. شاهد | جيجي حديد تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة

ضحى بنفسه .. رجل ذكي ينقذ ابنته من الموت في أستراليا | تفاصيل

فيديو

أول مسلسل ثلاثي الأبعاد عن مغامرات فرح وحمزة لإنقاذ المحمية

طليقها حرمها من ابنتها فتخلصت من حياتها.. حادث يثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

بنصف سعر البلدي.. مفاجأة في أسعار اللحوم التشادي ومنافذ بيعها| شاهد

كشفت عن معاناتها.. موديل شهيرة تستغيث من الظلم وتعلن سر اختفائها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ