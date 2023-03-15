وزارة التموين: السكر بـ 14.5 جنيه والقمح يكفينا 3 أشهر

كشف الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين، إن هناك تكليفا من الرئيس السيسى لرئيس الوزراء ووزير التموين ببدء معارض "أهلا رمضان" مبكرا هذا العام حيث تم افتتاح 552 معرض على مستوى الجمهورية.



أكد أحمد كمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية، أن نسب الخصومات فى المعرض الرئيسى بالقاهرة بلغت 50% ويتواجد به أكثر من 400 عارض وأكثر من 80 جناح.



وأضاف أحمد كمال معاون وزير التموين، إلى أن المعرض الرئيسى ممتد حتى 21 مارس، وباقى المعارض حتى نهاية شهر مارس، حيث تصل التخفيضات لـ 30%، ووصل سعر السكر لـ 14.5 جنيه، والدقيق واحد فينو معبأ بـ 18 جنيه.مؤكدا أن القمح يكفينا 3 شهور.



وأكد أحمد كمال، أن الرئيس السيسى شغله الشاغل هو ملف الأمن الغذائى وهناك استقرارا فى أسعار الأرز،وكافة المواد الغذائية ولا داعى للقلق الأن.



