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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكيلو بـ 145 جنيها.. تفاصيل طرح اللحوم التشادية في الأسواق

اهلا رمضان
اهلا رمضان

كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، تفاصيل طرح اللحوم التشادية في الأسواق، بأسعار 145 جنيهًا للكيلو؛ من خلال مبادرة خاصة يقوم بها حزب حماة الوطن.

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65 جنيها للدواجن و165 للحوم.. مفاجآت التموين في معارض أهلا رمضان

وقال عبد المنعم خليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هذه اللحوم سيتم طرحها في الأسواق؛ من خلال مبادرة خاصة بحماة الوطن؛ ويتم شحنها طازجة.

وعن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، معرض أهلاً رمضان، اليوم، في أرض المعارض بمدينة نصر، أوضح المسؤول بوزارة التموين، أن الشركات العارضة به تصل إلى 400 شركة، وهناك جناح كامل للقوات المسلحة، ومبادرة كلنا واحد التابعة لوزارة الداخلية.

وأوضح عبد المنعم خليل، أن الشركات طرحت السلع بجودة عالية؛ وبخصومات تصل إلى 50%، مؤكدًا أن رئيس الوزراء أشاد بالدواجن التي تم طرحها في معرض أهلاً رمضان، مقابل 65 جنيهًا للكيلو، واللحوم الطازجة التي يتم بيع الكيلو منها بـ 165 جنيهًا للسوداني، ويتم بيع اللحوم البلدي مقابل 195 جنيهًا للكيلو، وسعر طبق البيض الأبيض 85 جنيهًا.

 

 المعرض يفتح أبوابه أمام الجمهور

 

وأكد خليل، أن المعرض يفتح أبوابه أمام الجمهور من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى العاشرة مساءً، مؤكدًا أن هناك أكثر من 130 سيارة تجوب المحافظات بالمواد الغذائية المطروحة بالمعرض؛ لإيصالها للمواطنين.

ولفت المسؤول بوزارة التموين، إلى أن أسعار الأرز، بمعرض أهلاً رمضان، 14.5 جنيه للكيلو، مؤكدًا، على صعيد آخر، وصول 100 ألف طن قمح روسي إلى مصر؛ عبر ميناء دمياط البحري.

التموين اللحوم التشادية عبد المنعم خليل قطاع التجارة الداخلية حزب حماة الوطن أحمد موسى

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