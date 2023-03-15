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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الكتكوت يهبط .. تراجع أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، ليصل إجمالي الانخفاض خلال شهر إلى 12 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجّلت أسعار الدواجن اليوم للمستهلك في معارض أهلًا رمضان 65 جنيهًا للكيلو.

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وتراجعت أسعار الكتاكيت حيث سجّل سعر الكتكوت اليوم 18 جنيهًا بعد أن كان متراوحًا بين 20 و22 للكتكوت عمر يوم واحد.

وقال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إنه ستكون هناك دورات جديدة للدواجن ستطرح حوالي 80 ألف طن مع دخول شهر رمضان؛ شرط توفير الأعلاف، مؤكداً أن الأسواق تحتاج إلى 6 دورات دواجن كل عام؛ حيث إن الشهر الكريم يشهد استهلاك زيادة في الدواجن بنسبة 45%.

سعر الدواجن اليوم

وشهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء تراجعًا بنحو جنيه واحد 

أسعار الدواجن اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم في الأسواق ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن سعر الذهب اليوم وسعر الدولار اليوم إلى جانب أسعار السلع الأخرى.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة بين 72 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بنحو 81 و 83  جنيهًا تقريبًا بعد إضافة ربح التاجر ومصاريف النقل.

سعر الدواجن للمستهلك

ووصلت أسعار الدواجن الأمهات الأبيض إلى 58 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 68 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

سجلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء” 82 جنيهًا للكيلو في المزرعة ليصل سعر الدواجن اليوم للمستهلك بنحو 92 و 93 جنيهًا تقريبًا.

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سعر الدواجن اليوم في مصر

تراوحت أسعار الأوراك اليوم بين 82 و 84 جنيهًا للكيلو، وسعر البانيه اليوم تراوح بين 165 و175 جنيهًا للكيلو الواحد.

 وسجّلت أسعار الكبد الأوانص 65 و70 جنيهًا للكيلو، ووصل كيلو الاجنحة إلى 35 و40 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

استقر سعر البيض الأبيض اليوم عند 96 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 106 جنيهات تقريبًا للطبق.

وارتفع سعر طبق البيض الأحمر بنحو جنيه واحد ووصل إلى 101 جنيهًا في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو 110 جنيهات.

وسجّل سعر البيض البلدي اليوم الأربعاء 15 مارس  109 جنيهات ليصل إلى المستهلك بنحو 117 جنيهاً للطبق.

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