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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

هدية من الحكومة لسكان القاهرة.. مفاجأة في سعر الدواجن بمعارض «أهلاً رمضان»

معرض أهلًا رمضان
معرض أهلًا رمضان بمدينة نصر

تعمل الحكومة على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب تصل لـ 50%، وذلك قبل أيام من حلول شهر رمضان الكريم، من خلال منافذ ومعارض أهلًا رمضان.

معرض أهلا رمضان مدينه نصر

معارض أهلًا رمضان في القاهرة

وافتتح الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، المعرض الرئيسى "أهلاً رمضان" بالقاهرة مساء الثلاثاء، بمشاركة 400 عارض وشركة من كبرى الشركات المنتجة والموردة للسلع الغذائية.

وتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ وفروع معارض "أهلًا رمضان" بالسلع الغذائية بشكل يومي لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الإقبال الكبير في التوافد على المنافذ لشراء السلع بأسعار مخفضة تصل لـ 50%.

كما خصّصت وزارة التموين أقسامًا داخل المجمعات الاستهلاكية كفروع لمعارض "أهلًا رمضان"، حيث يوجد مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين في المتوسط من 4.5 إلى 6 أشهر.

وقال رئيس الوزراء، إن هناك 552 شادرًا للسلع بمعارض أهلًا رمضان في المحافظات، موجهًا رسالة للمواطن المصري، قائلًا: "نوفر السلع والحمد لله السوق والاحتياطات تكفينا لشهور قادمة فلا نريد أن يكون هناك تكالب، مش هنسيب أي سلع تخلص كافة السلع متوفرة".

وأكد مدبولي، أن معرض اهلا رمضان الرئيسي يتضمن 126 جناحًا لكافة الشركات، وأن المعرض يتضمن كافة السلع، مشيرا إلى أنه اطمأن على توافر السلع بأسعار مخفضة تصل لنسبة 50% لبعض السلع.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن السلع متوفرة والخدمة موجودة لمدة شهر رمضان بالكامل على مدار 24 ساعة.. مشيرا: "معرض أهلًا رمضان يقدم تخفيضات على السلع تصل إلى 50%"، و"كل السلع موجودة بكل الكميات المطلوبة ونهتم بهذا الأمر في مجلس الوزراء".

رئيس قطاع التجارة الداخلية: تخفيضات تصل لـ50% بالمعرض الرئيسي لـ أهلا رمضان

65 جنيها للدواجن و165 للحوم.. مفاجآت التموين في معارض أهلا رمضان

وشدّد رئيس مجلس الوزراء: "أقول للمواطنين الحمد لله السوق الاحتياطية للسلع تكفي المصريين ولمدة أشهر، ولا نريد أن نتكالب على شراء السلع".

وقال عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الحكومة تعمل على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وهذا ما أعلنته أثناء افتتاح رئيس الوزراء ووزير التموين لمعرض أهلًا رمضان بمدية نصر، وهو مستمر حتى يوم 21 مارس، ويضم تخفيضات كبيرة جدًا تصل إلى 50% وجودة السلع عالية جدًا، وسوف تنال إعجاب المواطنين.

افتتاح أهلا رمضان 

أماكن وأسعار معارض أهلًا رمضان 

وأضاف خليل - في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مواعيد معرض أهلًا رمضان بمدينة نصر ستبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً، ويحتوي هذا المعرض على 400 شركة تعرض منتجاتها الغذائية، وأبرزها الزيوت واللحوم والدواجن والأرز وجميع السلع الاستهلاكية.

واختتم خليل، أن سعر الأرز داخل معرض أهلا رمضان 14 جنيهًا للكيلو، وسعر كيلو السكر 14 جنيهًا أيضًا، وسعر الدواجن 65 جنيهًا، وسعر كيلو اللحم 165 جنيهًا، مشيرًا إلى أن تلك السلع هي ما تنال اهتمام المواطن في المقام الأول، وهناك تخفيضات على جميع السلع المعروضة، حيث إن سعر طبق البيض 85 جنيهًا.

من جانبه احتلت محافظة المنوفية المركز الأول في عدد معارض أهلا رمضان بواقع 71 معرضًا، بينما محافظة الشرقية في المرتبة الثانية من حيث عدد المعارض، والتي وصلت إلى 50 معرضًا.

ونقدم لكم عدد المعارض بمختلف محافظات الجمهورية:

  • محافظة المنوفية 71 معرضًا.
  • محافظة الشرقية 50 معرضًا.
  • محافظة بني سويف 47 معرضًا.
  • محافظة الغربية 29 معرضًا.
  • الوادي الجديد 15 معرضًا.
  • محافظة الجيزة 14 معرضًا.
  • محافظة جنوب سيناء 13 معرضًا.
  • محافظتي الدقهلية والإسكندرية 11 معرضًا.
  • محافظة القليوبية وقنا 10 معارض.
  • محافظتي دمياط والبحيرة 9 معارض.
  • محافظة بورسعيد 5 معارض.
  • محافظة البحر الأحمر 3 معارض.
  • محافظة السويس 2 معرض.

وزير التموين: أهلا رمضان يضم 150 عارضا من كبار منتجي السلع الغذائية

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