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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اغتنم الفرصة.. وزارة النقل تعلن حاجتها لشغل عدد من الوظائف

صدى البلد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن توافر عدد من الوظائف الحكومية لصالح قطاع النقل البحري بوزارة النقل. 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري تفاصيل الوظائف المطلوبة.

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وظائف وزارة النقل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة قطاع النقل البحري لشغل وظيفة قيادية بموازنتها 

ويتم التقديم على الوظيفة حتى ١٢ أبريل ٢٠٢٣ 

كما تحتاج وزارة النقل إلى وظيفة مدير إدارة البنية الأساسية وتأمين المعلومات 

كما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظيفة مدير إدارة النظم والتطبيقات والدعم الفني لصالح قطاع النقل البحري ب وزارة النقل 

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ويحتاج قطاع النقل البحري بوزارة النقل إلى وظيفة مدير الاستحقاقات والمزايا 

بالإضافة إلى الإعلان عن شغل وظيفة مدير إدارة وتنمية المواهب بقطاع النقل البحري ب وزارة النقل 

وأعلن قطاع النقل البحري بوزارة النقل عن حاجته لشغل وظيفة مدير إدارة التطوير المؤسسي 

ويعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن شغل وظيفة مدير إدارة الإحصاء والتقارير والنشر الإلكتروني لصالح قطاع النقل البحري ب وزارة النقل 

 

 

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