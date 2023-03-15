سعر الدولار اليوم بختام التعاملات في البنوك

سعر الدولار اليوم الأربعاء 15-3-2023، شهد استقرارا على مدار تعاملات اليوم في جميع البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم في البنوك ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

أسعار الدولار اليوم



وقدم بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الابعاء مسجلا 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، يليه سعر الدولار اليوم ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنوك:" كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، المصرف المتحد، المشرق" 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

ووصل سعر صرف الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الاسلامي سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري وصل سعر الدولار اليوم إلى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

وفي بنك الاسكندرية سجل سعر صرف الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع

وفي أكبر بنكين حكوميين "البنك الأهلي المصري، بنك مصر" سجل سعر الدولار اليوم جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.