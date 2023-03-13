أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق والدولار بالبنوك

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري تغطية خاصة حول آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار حيث يستقر سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 13 مارس أما الجنيه، وجاء متوسط سعر الدولار وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري 30.83 جنيها للشراء و 30.93 جنيها للبيع.

وبلغت متوسطات سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم بنوك القطاع الخاصة نحو 30.85 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع.

وذلك من خلال بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المتحد، فيصل الاسلامي، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، الإمارات دبي الوطني، HSBC، الاستثمار العربي، الاسكندرية، المشرق، كريدي أجريكول،بلوم، بنك قناة السويس، المصري لتنمية الصادرات".

وسجل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه المصري نحو 30.75 جنيها للشراء و 30.85 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، الأهلي المصري، مصر".

أما أعلى سعر للدولار فكان في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 30.9 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع، يليه ميد بنك محققا 30.87 جنيها للشراء و 30.95 جنيها للبيع..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو



