2200 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر، والتي استقرت اليوم الموافق الاربعاء 15-3-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

ويبحث المواطنيي عن اسعار الذهب والذي استقر عيار 21 عند 1910 جنيه للبيع، و 1930 جنيه للشراء للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,183 شراء 2,206 جنيه

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,001 شراء 2,022 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,910 شراء 1,930 جنيه

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,637 شراء 1,654 جنيه

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,273 شراء 1,287 جنيه

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,091 شراء 1,103 جنيه

أسعار الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 67,887 شراء 68,598 جنيه

الجنيه الذهب بيع 15,280 شراء 15,440 جنيه

الكيلو بيع 2,182,857 شراء 2,205,714 جنيه

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.