2200 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

ينشر موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب للتعاملات المسائية في مصر، والتي استقرت اليوم الموافق الاربعاء 15-3-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.
ويبحث المواطنيي عن اسعار الذهب والذي استقر عيار 21 عند 1910 جنيه للبيع، و 1930 جنيه للشراء للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.
سعر الذهب اليوم
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,183 شراء 2,206 جنيه
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,001 شراء 2,022 جنيه
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 1,910 شراء 1,930 جنيه
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,637 شراء 1,654 جنيه
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,273 شراء 1,287 جنيه
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,091 شراء 1,103 جنيه
أسعار الذهب اليوم في مصر
الاونصة بيع 67,887 شراء 68,598 جنيه
الجنيه الذهب بيع 15,280 شراء 15,440 جنيه
الكيلو بيع 2,182,857 شراء 2,205,714 جنيه
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
سعر الذهب اليوم في مصر
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.