عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر ، والتي يبحث عنها الكثير من الناس بشكل يومي خاصة المقبلون على الزواج، وبالتحديد  سعر جرام الذهب عيار 21 الآن.

سعر الذهب اليوم

واستقر سعر الذهب اليوم في مصر ليصل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,757 جنيها ، فيما وصل سعر الجرام عيار 14 نحو 1,367 جنيها بدون مصنعية للشراء، فيما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 2,343 جنيها بدون مصنعية  وبالمصنعية يبدأ الجرام من 2500 جنيه.

الذهب 

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

145 جنيهًا|انهيار أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن بعد التراجع

يقترب من الـ 2000 جنيه.. مفاجأة فى أسعار الذهب وخصوصا عيار 21

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية 

ويهتم الملايين اليوم بأسعار الذهب اليوم خاصة عيار 21 الآن في مصر ، إذ سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 2,050 جنيها بدون مصنعية ، فيما سجل نحو 2020 جنيها للبيع ، بينما يصل سعر الجرام عيار 21 بالمصنعية بداية من 2155 جنيها فيما فوق وفقا لنوع وطريقة تشكيل المشغولات، إذ يبدأ سعر المصنعية من 7-10% من سعر الجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 

ويعتبر سعر الجرام من عيار 21 الآن، هو الأكثر بحثا ،نظرا لأنه الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية ، ويبحث عنه الكثير خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في بيع ما لديهم من ذهب، إذ سجل سعر الجرام نحو 2050 جنيها بدون مصنعية.

سعر الذهب اليوم مباشر

أسعار الذهب مباشر اليوم السبت محل اهتمام الكثير والذي يتغير على مدار اليوم وفقا لألية العرض والطلب، ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18 ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

الذهب 

*سعر الجرام عيار 24
سعر عيار 24 اليوم السبت : 2117  جنيها.

*سعر جرام الذهب عيار 21
وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 1940 جنيها للشراء.

*سعر الجرام عيار 18
سجّل  سعر الجرام اليوم السبت عيار 18 : 1,663 جنيها.

*سعر الجنيه 
بينما بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 : 15,520 جنيها.

*سعر الأونصة عيار 24
بينما بلغ سعر الأوقية اليوم السبت عيار 24 : 1,989 دولارا.

الذهب 

أسعار الذهب عالميًا

واستقر سعر المعدن النفيس على المستوى العالمي ، ووصل سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1,989.34 دولار.

الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | رحيل فيريرا وهذا الأقرب لتولي القيادة

قرار عاجل من الزمالك عقب الخروج الإفريقي وتسريب عقود اللاعبين

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

أول تعليق من الغندور عقب خروج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا

صن داونز يكشف حقيقة إعفاء خالد علي من منصبه بسبب الأهلي

سرية تامة.. بطلة مسلسل البرنس تحتفل اليوم بزفافها في الإسكندرية.. خاص

فاول رسمي .. بوست غاضب من خالد الغندور بسبب مباراة الزمالك وبلوزداد

موضوعات متعلقة

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

استنى شوية.. تحرك جديد بسعر الذهب اليوم الخميس في مصر

مفاجأة جديدة بأسعار الذهب.. والأرصاد تحذر من حالة التقلبات الجوية|أبرز أخبار التوك

مفاجأة بأسعار الذهب.. ورسالة عاجلة للمقبلين على الزواج

خدمات تهمك| الذهب يفاجئ المشترين.. الدولار بـ 30.93 جنيه.. وهذه حالة الطقس المتوقعة

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب لأول مرة منذ أسبوع|وعيار 21 الآن مفاجأة

جرام الذهب عيار 18 بـ 1633 جنيها.. وهذا هو سعر 21 الآن

أسعار الذهب والدولار والدواجن وحالة الطقس.. نشرة خدمات صدى البلد

ترشيحاتنا

2500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

منظمة التعاون الإسلامي تدعو لقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

وزير الخارجية الموريتاني: اقترحنا صندوقا لدعم الشباب في الساحل الإفريقي

أحلام وحماقي وعاشور يشاركون بالغناء في ليلة تكريم أنغام بحفل الرياض

محافظ جنوب سيناء يشهد حفلا فنيا بمناسبة الذكرى الـ34 لاسترداد طابا

كيف عالج الإسلام أزمات الغلاء؟.. اعرف ما فعله النبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رعب| سائق يتفاجأ بظهور شبح أمامه على طريق سريع.. شاهد

أنغام تشارك ويجز الغناء بـ البخت وكل مانقرب لبعض بحفل الرياض.. فيديو

بإطلالة ناعمة.. المطربة وعد تتألق بهذا اللوك على إنستجرام

اكتشف إن مراته تبقى أخته.. صدمة رجل بعد 6 سنوات زواج

فيديو

أنغام تشارك ويجز الغناء بـ البخت وكل مانقرب لبعض بحفل الرياض.. فيديو

رامز نيفر.. القائمة الكاملة لضحايا لـ رامز جلال.. وحقيقة ظهور شيرين/فيديو جراف

هل يتأهل الأهلي والزمالك لدور الثمانية ؟ | سيناريوهات متوقعة

بمشاركة مؤسسة أبو العينين.. رسائل الرئيس السيسي باحتفالية مبادرة كتف في كتف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ