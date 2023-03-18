2500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر ، والتي يبحث عنها الكثير من الناس بشكل يومي خاصة المقبلون على الزواج، وبالتحديد سعر جرام الذهب عيار 21 الآن.

سعر الذهب اليوم

واستقر سعر الذهب اليوم في مصر ليصل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,757 جنيها ، فيما وصل سعر الجرام عيار 14 نحو 1,367 جنيها بدون مصنعية للشراء، فيما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 2,343 جنيها بدون مصنعية وبالمصنعية يبدأ الجرام من 2500 جنيه.

الذهب

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الملايين اليوم بأسعار الذهب اليوم خاصة عيار 21 الآن في مصر ، إذ سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 2,050 جنيها بدون مصنعية ، فيما سجل نحو 2020 جنيها للبيع ، بينما يصل سعر الجرام عيار 21 بالمصنعية بداية من 2155 جنيها فيما فوق وفقا لنوع وطريقة تشكيل المشغولات، إذ يبدأ سعر المصنعية من 7-10% من سعر الجرام.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

ويعتبر سعر الجرام من عيار 21 الآن، هو الأكثر بحثا ،نظرا لأنه الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية ، ويبحث عنه الكثير خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في بيع ما لديهم من ذهب، إذ سجل سعر الجرام نحو 2050 جنيها بدون مصنعية.

سعر الذهب اليوم مباشر

أسعار الذهب مباشر اليوم السبت محل اهتمام الكثير والذي يتغير على مدار اليوم وفقا لألية العرض والطلب، ويقدم موقع صدى البلد أسعار اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و18 ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

الذهب

*سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت : 2117 جنيها.

*سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 1940 جنيها للشراء.

*سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم السبت عيار 18 : 1,663 جنيها.

*سعر الجنيه

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 : 15,520 جنيها.

*سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم السبت عيار 24 : 1,989 دولارا.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

واستقر سعر المعدن النفيس على المستوى العالمي ، ووصل سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1,989.34 دولار.