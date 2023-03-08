145 جنيهًا|انهيار أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن بعد التراجع

شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعًا قويا بعد ما صعدت خلال اليومين الماضيين إلى مستويات كبيرة تخطت 1850 جنيهًا للجرام عيار 21 في محلات الصاغة، على خلفية انهيار الأسعار عالميًا.

أسعار الذهب اليوم

وشهدت أسعار الذهب اليوم عيار 21 تراجعًا ملحوظًا ليصل سعر الجرام إلى 1805 جنيهات كأقل سعر مقارنة بـ 1950 كأعلى سعر بتراجع قدره نحو 145 جنيهًا.

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400 جنيه

وهبط سعر الجنيه الذهب ليسجل اليوم نحو 14600 جنيه بعدما وصل إلى 15 ألف جنيه في وقت سابق ، بتراجع قدره 400 جنيه، فيما هبط 120 جنيها في يومي واحد بالمقارنة بين أسعار الأمس واليوم.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية في محلات الصاغة المختلفة، إذ سجل سعر الجرام الواحد من العيار الأكثر انتشارا نحو 1825 جنيها بدون مصنعية ، ويبدأ بالمصنعية من 1915 جنيها أو يزيد.

الذهب

سعر الذهب الأن عيار 21

وتراجع سعر الذهب اليوم بقوة مقارنة بأسعار الأمس على خلفية انهيار قوي في أسعار الاوقية عالميا لتسجل نحو 1,814.62 دولار مقارنة بأعلى سعر وهو 1950 دولارا، متأثرة بتصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول حول مزيد من رفع الفائدة بقوة الفترة المقبلة.

سعر الذهب اليوم مباشر

ويهتم الراغبون في استثمار أموالهم في السبائك او المشغولات والشباب المقبل على الزفاف ، بـ أسعار الذهب مباشر اليوم الأربعاء ، ويقدمه موقع صدى البلد اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء : 2,086 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء : 1825 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 18 : 1,564 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14 : 1,217 جنيهًا.

سعر الجنيه

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء عيار 24 : 14600 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء عيار 24 : 1,814 دولارا.

الذهب

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وشهدت أسعار الذهب انهيارا على المستوى العالمي، لتسجل الأوقية اليوم نحو 1814 دولارا بعد 1855 أول أمس.

وشهدت أسعار الذهب اليوم في بورصة نيويورك هبوطا قويا بأكثر من 135 دولار للأوقية من أعلى سعر وهو 1950 دولار 2 فبراير الماضي ، نتيجة توجه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة من جديد.

وسجل سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1814 دولارا بعدما بتراجع نحو 136 دولارات من أعلى سعر.