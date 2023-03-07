100 جنيه كاملة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

يبحث الملايين عن أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل يومي ، خاصة الشباب المقبل على الخطوبة ، إذ يعتبر عيار 21 الآن بالمصنعية محل اهتمام الغالبية نظرا لأنه الأكثر انتشارا في سوق الصاغة ويليه عيار 18.

سعر الذهب اليوم

ويهتم الكثير بسعر الذهب اليوم إذ سجل سعر الجرام الأقل من حيث العيار وهو عيار 14 نحو 1,220 جنيها للبيع، فيما سجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 1,569 جنيها للبيع.

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أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويعتبر سعر الذهب اليوم بالمصنعية محل اهتمام المقبلون على الشراء من محلات الصاغة، إذ سجل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 1850 جنيها بدون مصنعية ، ويصل سعره بالمصنعية إلى نحو 1940 جنيها أو يزيد حسب المشغولات الذهبية وطريقة تصنيعها وتزيينها.

الذهب

أسعار الذهب عيار 21 الآن

وعن سعر الأصفر خاصة عيار 21 الآن ، فسجل العيار الأكثر انتشارا في مصر لدى محلات الصاغة المختلفة نحو 1,830 جنيها للبيع، و1850 جنيها للشراء بتراجع 100 جنيه كاملة عن أعلى سعر وهو 1950 جنيها .

سعر الذهب مباشر

ويهتم الراغبون في استثمار أموالهم في الأصفر وكذلك المقبلون على الشراء من أجل الزفاف ، بـ أسعار الذهب اليوم مباشر اليوم الثلاثاء، ويقدمه موقع صدى البلد اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

الذهب

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء: 2,103 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء: 1840 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,577 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 1,227 جنيهًا.

سعر الجنيه

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 : 14720 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1,848 دولارا.

الذهب

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وتراجعت أسعار الذهب على المستوى العالمي في بورصة نيويورك، لتسجل الأوقية اليوم نحو 1848 دولارا بعد 1855 أمس.

وشهدت أسعار الذهب اليوم في بورصة وول ستريت هبوطا قويا بأكثر من 100 دولار للأوقية من أعلى سعر وهو 1950 دولار 2 فبراير الماضي ، نتيجة توجه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة من جديد.

وسجل سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1,846.96 دولارا بعدما بتراجع نحو 104 دولارات من أعلى سعر.