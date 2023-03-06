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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

الذهب
الذهب

يبحث الملايين عبر محرك جوجل يوميا عن أسعار الذهب اليوم في مصر ، خاصة الشباب المقبل على الزواج والراغبين في استثمار أموالهم في الأصفر.

أسعار الذهب الآن

واستقرت أسعار الذهب اليوم لدى محلات الصاغة المختلفة لتسجل نحو 1,213 جنيها لعيار 14 للبيع، فيما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,560 جنيها للبيع.

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أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 3 مارس 2023

سعر الجنيه الذهب 

واستقر سعر الجنيه اليوم ليصل عند 14,720 جنيها ، ليكون الفارق بين سعر اليوم أعلى سعر وصل إليه خلال العام الحالي حوالي 480 جنيها، إذ سجل في يناير الماضي نحو 15200 جنيه.

الذهب 

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية 

وسجل سعر جرام الأصفر عيار 21 نحو 1840 جنيه للشراء بدون مصنعية ، يبدأ سعره من 1930 فيما فوق بالمصنعية لبعض المشغولات التي تتكلف المزيد من الوقت والجهد في صناعتها.

سعر الذهب اليوم الإثنين

وعن سعر الذهب اليوم الاثنين فسجل استقرارا ليسجل عيار 24 اليوم نحو 2,103 جنيهات بدون مصنعية للبيع للجرام الواحد.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 

ويهتم الكثير بسعر عيار 21 فهو الأكثر انتشارا والسائد في سوق الصاغة بقوة، إذ سجل سعر الجرام الواحد من نحو 1840 جنيها بدون مصنعية للشراء اليوم .

سعر الذهب مباشر 

ويهتم الشباب بالبحث عن  سعر الأصفر مباشر اليوم الإثنين، ويقدمه موقع صدى البلد اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الإثنين: 2,103 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الإثنين: 1840 جنيها للشراء.

الذهب 

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الإثنين عيار 18 : 1,577 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الإثنين عيار 14 : 1,227 جنيهًا.

سعر الجنيه 

بينما بلغ سعر الجنيه اليوم الإثنين عيار 24 : 14720 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الإثنين عيار 24 : 1,854 دولارا.

أسعار الذهب عالميًا

واستقرت أسعار المعدن النفيس عالميًا في البورصة، بعد خسائر هوت بالأوقية من 1950 دولار إلى ما دون 1860 دولارا ، نتيجة توجه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة من جديد.

وسجل سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية اليوم، نحو 1,854 دولارا بعدما بتراجع نحو 96 دولارًا من أعلى سعر.

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