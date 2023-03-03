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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 الآن مفاجأة.. أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة 3 مارس 2023

الذهب
الذهب

يبحث الملايين بشكل يومي من المهتمين بالذهب عن أسعار الذهب اليوم في مصر ، خاصة عيار 21 وعيار 18 الأكثر تداولا في السوق والمفضلة لدى المصريين.

سعر الذهب اليوم 

واستقر سعر الذهب اليوم في المحلات الصاغة ليبدأ سعر الجرام عيار 21 من 1745 جنيها للبيع ، بتراجع قدره 205 جنيهات من أعلى سعر في شهر يناير وهو 1950 جنيها.

الذهب 

أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

عيار 21 هو الأكثر تداولا في المشغولات الذهبية ، إذ يبحث المقبلون على شراء الشبكة عن سعر مصنعية الذهب لكل جرام، إذ سجل الرجام نحو 1765 جنيها للشراء ويضاف عليها نسبة نحو 5-10 % من سعر الجرام لكل جرام.

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آخر أسعار الذهب 

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم أقل من 500 جنيه عند نحو 1496 جنيها للبيع ، بعدما تخطى 1600 جنيها في وقت سابق من شهر يناير الماضي.

سعر الذهب مباشر 

 أسعار الذهب مباشر اليوم الجمعة، يهتم به الكثير من المصريين، ويقدمه موقع صدى البلد اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة أبرزها 21 الأكثر انتشارا، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة : 2017 جنيهًا.

الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة : 1765 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 18 : 1513 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 14 : 1,177 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 14120 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة عيار 24 : 1,838 دولارا.

الذهب 

أسعار الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب استقرارا ملحوظا على المستوى العالمي، بعدما هبطت الأوقية من نحو 1950 دولارا  2 فبراير الماضي، إلى أقل من 1850 دولارا، نتيجة توجه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة من جديد.

وسجلت سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام في بورصة وول ستريت، نحو 1,838 دولارا بعدما بتراجع نحو 112 دولارا من أعلى سعر.

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