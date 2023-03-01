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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحق اشتري| الذهب يهبط لمستويات تاريخية لم تحدث منذ أشهر

الذهب
الذهب

كشف المستشار ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أن الفترة الحالية تشهد انخفاض فى أسعار الذهب، ولكن هذا الانخفاض لن يستمر.

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الذهب عند أدنى مستوى له في 2023.. وهذا سعر الجرام في مصر

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تحرك جديد في أسعار الذهب لم يحدث منذ أشهر

وأوضح أن الذهب يهبط لمستويات تاريخيه، ويسجل اليوم 1665 جنيه اليوم، وأن هذا السعر لم يحدث منذ أشهر، وأن هبط الذهب لهذا السعر يعتبر فرصة جيدة للشراء.

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون الذهب، خلال مداخلة ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب فى الفترة المقبلة، ورد على سؤال سيد علي " نشتري ولا نبيع، قائلا :" نلحق نشتري بالسعر المنخفض ده" و أنه وفقًا لـ التقارير أن سعر وقية الذهب سيرتفع لـ 3000 دولار، ومعلقًا :" اشتروا".

وتشهد أسعار الذهب كل يوم تغير فى الأسعار وقد سجلت أمس الثلاثاء :

 

الذهب عيار 18 يسجل 1431   جنيها مصريا

بينما سجل ذهب عيار21   1670   جنيها مصريا

وسجل الذهب الخالص عيار 24 رقم  1909 جنيها مصريا


وسجل الجنيه الذهب 13360 جنيها.

 

التموين وزير التموين الذهب اسعار الذهب هبط الذهب

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