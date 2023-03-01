الحق اشتري| الذهب يهبط لمستويات تاريخية لم تحدث منذ أشهر

كشف المستشار ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أن الفترة الحالية تشهد انخفاض فى أسعار الذهب، ولكن هذا الانخفاض لن يستمر.

وأوضح أن الذهب يهبط لمستويات تاريخيه، ويسجل اليوم 1665 جنيه اليوم، وأن هذا السعر لم يحدث منذ أشهر، وأن هبط الذهب لهذا السعر يعتبر فرصة جيدة للشراء.

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون الذهب، خلال مداخلة ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب فى الفترة المقبلة، ورد على سؤال سيد علي " نشتري ولا نبيع، قائلا :" نلحق نشتري بالسعر المنخفض ده" و أنه وفقًا لـ التقارير أن سعر وقية الذهب سيرتفع لـ 3000 دولار، ومعلقًا :" اشتروا".

وتشهد أسعار الذهب كل يوم تغير فى الأسعار وقد سجلت أمس الثلاثاء :

الذهب عيار 18 يسجل 1431 جنيها مصريا

بينما سجل ذهب عيار21 1670 جنيها مصريا

وسجل الذهب الخالص عيار 24 رقم 1909 جنيها مصريا



وسجل الجنيه الذهب 13360 جنيها.