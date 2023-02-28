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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحرك جديد في أسعار الذهب لم يحدث منذ أشهر

الذهب
الذهب

أكد المستشار ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أن الذهب يهبط لمستويات تاريخيه، ويسجل اليوم 1665 جنيه اليوم، وأن هذا السعر لم يحدث منذ أشهر.

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مستويات غير مسبوقة.. توقعات بانخفاض هائل في أسعار الذهب

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أسعار الذهب اليوم في مصر بالفترة المسائية

وأضاف مستشار وزير التموين لشئون الذهب، خلال مداخلة ببرنامج " حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي سيد علي، أن هبط الذهب لهذا السعر يعتبر فرصة جيدة للشراء.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب فى الفترة المقبلة، ورد على سؤال سيد علي " نشتري ولا نبيع، قائلا :" نلحق نشتري بالسعر المنخفض ده".

وأشار إلى أنه وفقًا لـ التقارير أن سعر وقية الذهب سيرتفع لـ 3000 دولار، ومعلقًا :" اشتروا".

 

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