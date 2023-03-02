عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجرام أقل من 1500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الذهب
الذهب

يبحث الملايين بشكل يومي في مصر عن أسعار الذهب اليوم خاصة عيار 21 الآن، وكذلك عيار 18 وهما الأكثر انتشارا في سوق الصاغة.

واستقرت  أسعار الذهب في مصر اليوم ، يعد تراجع على مدار عدة أيامـ،  ليسجل عيار 18 الآن مستويات متدنية جديدة أقل من 1500 جنيه ، تحديدا 1,474 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وعن أسعار الذهب بالمصنعية ، فيبحث عنها الراغبين في الشراء قبل التوجه إلى محلات الصاغة ـ، ويعتبر عيار 21 هو الأكثر انتشارا في السوق المصرية ، والمفضل لدى  المصريين.

الذهب

ويصل سعر  جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم، والذي يبدأ من نحو 1830 جنيها أو يزيد، حسب المشغولات الذهبية وطريقة تشكيلها.

اقرأ أيضا:
 

400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

تراجع لأدنى مستوى خلال 2023.. هبوط جديد في أسعار الذهب بمصر اليوم

عاجل|زاد 7 جنيهات..مفاجآت جديدة بأسعار الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

ويهتم المقبلون على الخطبة خاصة الشباب، بسعر جرام الذهب عيار 21 ، والذي سجل اليوم نحو 1720 جنيها وذلك للبيع، فيما تراجع بقيمة تصل إلى 230 جنيها من أعلى سعر وصل إليه الأصفر خلال يناير الماضي.

اقرأ أيضا:

سعر الذهب مباشر 

وعن سعر الذهب مباشر اليوم، فهو محل اهتمام الملايين خاصة المقبلون على الخطوبة، ويقدمه موقع صدى البلد اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة أبرزها 21 الأكثر انتشارا، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

الذهب 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس : 1,989 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس : 1740 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس عيار 18 : 1,491 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 : 1,160 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 13,920 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس عيار 24 : 1,835 دولارا.

الذهب 

أسعار الذهب عالميًا

وانخفض الذهب على المستوى العالمي بقوة على مدار عدة أيام ، إذ هبط سعر الأوقية من 1950 دولارا الخميس 2 فبراير الماضي إلى نحو 1,835 دولارا. 

وسجلت سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية  نحو 1,835.69 دولارا بعدما بتراجع نحو 115 دولارا من أعلى سعر.

الذهب عيار 21 الآن اسعار الذهب اليوم سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن سعر الذهب مباشر سعر جرام الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

24 جنيهًا مرة واحدة.. هبوط تاريخي في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

الجرام أقل من 1500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بدءا من الخميس| تفاصيل وقيمة

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 48 ساعة المقبلة

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي بعد زيادة البنزين والغاز| تفاصيل

بمزاجهم.. سائق توك توك: دفعت 100 جنيه وأقمت علاقة مع الأختين

وزير الرياضة يكشف مفاجأة بشأن رئيس نادي الزمالك الجديد | فيديو

بيراميدز في أزمة| شوبير يعلن عن الفرق المشاركة بالبطولة العربية

موضوعات متعلقة

400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

عاجل|زاد 7 جنيهات..مفاجآت جديدة بأسعار الذهب

تراجع لأدنى مستوى خلال 2023.. هبوط جديد في أسعار الذهب بمصر اليوم

الذهب يهبط لمستويات تاريخية لأول مرة منذ 60 يوما|وعيار 21 الآن مفاجأة

الحق اشتري الشبكة.. تراجع في أسعار الذهب لليوم الثانى على التوالي

| اشتري قبل الزيادة.. انخفاض أسعار الذهب الآن ومفاجأة عيار 21

ترشيحاتنا

يصل إلى الجنون.. ماذا قالت تيسير فهمي عن انتقاد محمد صلاح؟ خاص

بعد قرار الحكومة بعودته.. أهداف وأسباب عودة العمل بالتوقيت الصيفي |فيديو

انعقاد اجتماع مجموعة العشرين في نيوديلهي.. والحرب الروسية الأوكرانية تسيطر على محاوره

البرلمان العربي يدعو إلى استراتيجية تنموية شاملة في محاربة الإرهاب

هل يجوز صيام يوم أو أكثر من الأيام البيض ؟ .. أمين الإفتاء يجيب

صواريخ ومضادات طيران.. البحرية الأمريكية تصادر قارباً إيرانياً عليه أسلحة خطيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات توقف القلب.. ثوان فصلت شابين عن الموت تحت قطار ببريطانيا

نشرة المرأة والصحة|هاني الناظر يكشف عن نصائح ضرورية مع تقلبات الجو.. 4 أبراج يسهل التنمر عليها.. فساتين ابنة عاصي الحلاني وكيت ميدلتون

4 أبراج يسهل التنمر عليها.. هل أنت منهم؟

شبه بعض..فساتين ابنة عاصي الحلاني وكيت ميدلتون تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

نقدم الساعة ولا نأخرها.. سبب عودة العمل بالتوقيت الصيفي في هذا الموعد

توقع زلزالا قويا خلال أيام .. العالم الهولندي يصدم الجميع

لحوم وفراخ بأسعار مخفضة .. إجراءات الدولة للتصدي لجشع التجار

مصادر : السيسي يرفض زيادة أسعار السولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ