الجرام أقل من 1500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

يبحث الملايين بشكل يومي في مصر عن أسعار الذهب اليوم خاصة عيار 21 الآن، وكذلك عيار 18 وهما الأكثر انتشارا في سوق الصاغة.

واستقرت أسعار الذهب في مصر اليوم ، يعد تراجع على مدار عدة أيامـ، ليسجل عيار 18 الآن مستويات متدنية جديدة أقل من 1500 جنيه ، تحديدا 1,474 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وعن أسعار الذهب بالمصنعية ، فيبحث عنها الراغبين في الشراء قبل التوجه إلى محلات الصاغة ـ، ويعتبر عيار 21 هو الأكثر انتشارا في السوق المصرية ، والمفضل لدى المصريين.

الذهب

ويصل سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم، والذي يبدأ من نحو 1830 جنيها أو يزيد، حسب المشغولات الذهبية وطريقة تشكيلها.

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سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

ويهتم المقبلون على الخطبة خاصة الشباب، بسعر جرام الذهب عيار 21 ، والذي سجل اليوم نحو 1720 جنيها وذلك للبيع، فيما تراجع بقيمة تصل إلى 230 جنيها من أعلى سعر وصل إليه الأصفر خلال يناير الماضي.

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سعر الذهب مباشر

وعن سعر الذهب مباشر اليوم، فهو محل اهتمام الملايين خاصة المقبلون على الخطوبة، ويقدمه موقع صدى البلد اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة أبرزها 21 الأكثر انتشارا، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

الذهب

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس : 1,989 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس : 1740 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 18 : 1,491 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 : 1,160 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 13,920 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس عيار 24 : 1,835 دولارا.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وانخفض الذهب على المستوى العالمي بقوة على مدار عدة أيام ، إذ هبط سعر الأوقية من 1950 دولارا الخميس 2 فبراير الماضي إلى نحو 1,835 دولارا.

وسجلت سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية نحو 1,835.69 دولارا بعدما بتراجع نحو 115 دولارا من أعلى سعر.