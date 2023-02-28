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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل|زاد 7 جنيهات..مفاجآت جديدة بأسعار الذهب

اسعار الذهب
اسعار الذهب

صعدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع منتصف التعاملات، ليزداد كل عيار 7 جنيهات مقارنة بأسعار الأمس، وهو ما يعد غريبا في ظل هبوط المعدن عالميا.

وكانت قد هبطت اسعار الذهب مع بداية صباح يوم الثلاثاء، قبل أن تعاود الإرتفاع مع منتصف اليوم لتسجل زيادة 7 جنيهات، وذلك حسبما أفادت الإعلامية رشا مجدي بقناة صدي البلد خلال فقرة استعراض أخبار اليوم.

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تراجع شديد.. انخفاض سعر الذهب لأدنى مستوى في شهرين

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أسعار الذهب اليوم في مصر بالفترة المسائية

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 18 إلى 1440 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 14 إلى 1120 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار  24 إلى نحو 1920 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار  21 إلى 1680 جنيها للجرام.

سعر الذهب عالميا

وانخفض سعر الذهب عالميا في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 0.42% إلى نحو 1809 دولارات للأوقية، وذلك حسبما أفادت بيانات وكالة بلومبرج.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 13440 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

 

سعر مصنعية الذهب


يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية ، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرش للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

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