400 جنيه|الذهب يهبط بشكل غير متوقع ومفاجأة في عيار 21 الآن

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم من جديد ، استمرار لمسلسل التراجع الذي بدأ من عدة أيام ، ليسجل عيار 21 الآن مستويات متدنية جديدة ، عندما وصل إلى نحو 1800 جنيه قبل أيام.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعا جديدا ، إذ هبط إلى 1665 جنيها لأول مرة منذ نحو 60 يوما وذلك للبيع، فيما تراجع بقيمة تصل إلى 285 جنيها من أعلى سعر وصل إليه الأصفر خلال يناير الماضي.

أسعار الذهب

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تراجع الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب بشكل ملحوظ بعدما سجل نحو 13800 جنيه قبل أيام قليلة ليسجل اليوم ، ليسجل اليوم 13400 جنيه فقط بفارق 400 جنيه، فيما سجل هبوطا قدره نحو 1800 جنيه من أعلى سعر في يناير الماضي وهو 15200 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويعتبر عيار 21 هو الأكثر انتشارا في السوق المصرية ضمن أسعار الذهب اليوم ، والمفضل لدى شريحة كبيرة من المصريين، إذ يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية، والذي يبدأ من نحو 1750 جنيها أو يزيد.

سعر الذهب مباشر

ويهتم الملايين خاصة المقبلون على الخطوبة بـ أسعار الذهب مباشر اليوم، ويقدمه موقع صدى البلد اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة أبرزها 21 الأكثر انتشارا، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

الذهب

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء : 1,914 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء : 1,675 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 18 : 1,436 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14 : 1,117 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 13,400 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء عيار 24 : 1,827 دولارا.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وهوى الذهب على المستوى العالمي ، خلال الأيام القليلة الماضية بقوة ، لتسجل الأوقية نحو 1,827 دولارا ، بعدما سجلت 1950 الخميس 2 فبراير الماضي.

وسجلت سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام في البورصة العالمية نحو 1,827 دولارا بعدما بتراجع نحو 123دولارا من أعلى سعر.