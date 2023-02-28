الذهب يهبط لمستويات تاريخية لأول مرة منذ 60 يوما|وعيار 21 الآن مفاجأة

هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر مجددا ، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في سوق الصاغة إلى أقل من 1680 جنيها لأول مرة منذ نحو شهرين.

تراجع الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب ليسجل اليوم نحو 13408 جنيهات بعد 13440 جنيها أمس ، و13720 قبل أيام، أي تراجع قدره نحو 300 جنيه، فيما تراجع من أعلى سعر في يناير الماضي بنحو1800 جنيه ، إذ سجل حينها 15200 جنيه.

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أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الشباب بـ سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بدون مصنعية وبالمصنعية ، إذ يتم حساب سعر المصنعية ويضاف إلى سعر الجرام.

ويمكن حساب سعر مصنعية الذهب بكل سهولة لأي عيار من خلال إضافة نسبة نحو 5-10 % من سعر الجرام على السعر الأساسي بدون مصنعية.

سعر الذهب مباشر

سعر الذهب مباشر اليوم الثلاثاء، محل اهتمام الكثير من التجار والمهتمون بصوق الصاغة بشكل يومي، ويقدمه موقع صدى البلد اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة أبرزها عياري 18 و 21 الأكثر انتشارا، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء: 1,915 جنيهًا.

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء: 1,676 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18 : 1,437 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 : 1,117 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 : 13,408 جنيهًا.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24 : 1,815 دولارا.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وعن سعر الذهب على المستوى العالمي ، فاستقرت بشكل ملحوظ بعد سلسلة هبوط قوية خلال الأيام الماضية وصلت إلى نحو 135 دولارا، متأثرة بخطاب البنك الفيدرالي الأمريكي والذي أيد رفع الفائدة 25 نقطة أساس في مارس المقبل.

وسجل سعر الأوقية التي تزن 31.11 جرام في بورصة وول ستريت نحو 1815 دولارا بعدما كانت و1,950 دولارًا الخميس 2 فبراير، بتراجع نحو 145 دولارا.