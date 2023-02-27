اشتري شبكتك فورًا|مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه 280 جنيهًا

شهد سعر الذهب اليوم في مصر ، تراجعا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي ، إذ وصل الأصفر عيار 21 نحو 1780 جنيها قبل أيام ليتراجع عن 1700 جنيه مجددان ويسجل نحو 1670 جنيها كأقل سعر اليوم.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

واستقر سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن في محلات الصاغة بعد هبوط مستمر ، وصل به اليوم إلى مستوى 1680 جنيها للشراء بدون مصنعية كمتوسط سعر في محلات الصاغة.

الذهب

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سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم تراجعا قدره نحو 280 جنيها من أعلى سعر سجله الجرام في 11 يناير الماضي وهو 1950 جنيها بدون مصنعية.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة نسبة بين 5- 10 % من سعر الجرام على كل جرام من المصوغات والمشغولات الذهبية عند شرائها.

سعر الذهب مباشر

ويهتم الكثير من الشباب الراغب في الخطوبة بالتعرف على أسعار الذهب مباشر اليوم الاثنين، والتي، يقدمها موقع صدى البلد اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة أبرزها عيار 21 الأكثر انتشارا، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الإثنين: 1,920 جنيهًا.

اسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين: 1,680 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الإثنين عيار 18 : 1,440 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الإثنين عيار 14 : 1,120 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين عيار 24 : 13,440 جنيهًا.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الإثنين عيار 24 : 1,809 دولارات.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وشهدت أسعار الأصفر هبوطا قويا على المستوى العالمي لأول مرة منذ نحو ما يزيد عن 60 يومان متأثرة بخطاب الفيدرالي الأمريكي والذي أيد رفع الفائدة 25 نقطة أساس في ماسر المقبل.

وهبط سعر الأوقية في بورصة وول ستريت بشكل ملحوظ إلى نحو 1809 دولارات بعدما كانت و1,950 دولارًا الخميس 2 فبراير، بتراجع نحو 140 دولارا.