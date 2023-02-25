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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فرصة اتجوز بسرعة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

انخفضت أسعار الذهب بقوة خلال الأيام القليلة الماضية عدة مرات ، ليكون سعر الجرام عيار 18 أقل من 1440 جنيها، بعدما تخطى 1600 جنيه في يناير الماضي.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 

ويبحث الكثير من المقبلين على الزواج عن سعر الذهب خاصة الجرام عيار 21 والأكثر تداولا بين محلات الصاغة، إذ سجل تراجعا بقيمة 10 جنيهات في يوم واحد ، وفقد أكثر من 270 جنيها من أعلى سعر وصل إليه في 11 يناير الماضي.

الذهب 

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سعر الذهب محليا اليوم الخميس 23-2-2023

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 23-2-2023

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويمكن بكل سهولة معرفة سعر الذهب اليوم في مصر خاصة عيار 21 قبل الشراء ، والذي سجل نحو 1675 جنيها كأقل سعر اليوم، مقارنة بـ 1950 جنيها في يناير الماضي، إذ سجل اليوم بالمصنعية نحو 1750 فيما فوق حسب المشغولات.

سعر الذهب الآن

وعن سعر الذهب الآن فهو يتغير من حين لأخر وفقا لعدة عوامل أبرزها سعر الأوقية العالمية ، وحركة البيع والشراء ونسبة الطلب.

الذهب 

سعر الذهب اليوم السبت 

وعن سعر الذهب اليوم السبت ، فسجل سعر الجرام عيار 18 ما دون 1440 جنيها، فيما سجل سعر الجرام العيار الأقل وهو عيار 14 نحو 1114 جنيها فقط.

سعر الذهب مباشر 

أسعار الذهب مباشر اليوم السبت، محل اهتمام الشباب المقلبين على الزواج، والذي يقدمها موقع صدى البلد اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت : 1,926 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت : 1,685 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم السبت عيار 18 : 1,444 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 : 1,123 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت عيار 24 : 13,480 جنيهًا.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم السبت عيار 24 : 1,825 دولارًا.

الذهب 

أسعار الذهب عالميًا

وانهارت أسعار الذهب على المستوى العالمي ، إذ تراجعت لأدنى مستوى خلال شهرين، إذ هبطت الأوقية إلى أقل من 1815 دولارا.

وسجل سعر الأونصة في البورصة العالمية،  نحو 1811 دولارًا بعد 1825 أمس ، و 1,950 دولارًا الخميس 2 فبراير، فيما تزن الأوقية الواحدة نحو 31.1 جرام.

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