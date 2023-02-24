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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اشتري شبكتك بسرعة| الذهب يتراجع بقوة مجددًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر مرة آخرى لتواصل مسلسل الهبوط الملحوظ الذي بدأ قبل عدة أيام ، ويسجل سعر الجرام من عيار 21 الآن في مصر مستويات متدنية.

وعلى الصعيد العالمي هبط الذهب بقوة في العقود الفورية لتسجل تراجعا بقيمة نحو 124 دولارا مقارنة بأعلى سعر الخميس 2 فبراير وهو 1950 دولارا للأونصة الواحدة، بالتزامن مع مخاوف مزيد من تشديد السياسات النقدية للاحتياطي الأمريكي. 

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سعر الذهب الآن في مصر 

ويهتم الكثير من المصريين بالتعرف على أخر أسعار الذهب الآن في مصر ، والتي شهدت تراجعا ليفقد عيار 21 نحو 10 جنيهات في يوم واحد، وحوالي 275 جنيها من أعلى سعر وصل إليه في يناير الماضي وهو 1950 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب اليوم الجمعة

ويعتبر يوم الجمعة يوم الإقبال على شراء الذهب في العادات المصرية التي تخصصه يوما للخطوبات، ويتطلع الكثير إلى معرفة سعر الذهب اليوم قبل الشراء والذي سجل نحو 1685 جنيها للشراء.

سعر الذهب مباشر 

أسعار الذهب مباشر اليوم الجمعة، تتغير باستمرار ولكن اتجهت للهبوط على مدار الأيام الماضية، ويقدمها موقع صدى البلد اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

الذهب 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة: 1,926 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة: 1,685 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 18 : 1,444 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 14 : 1,123 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 13,480 جنيهًا.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة عيار 24 : 1,825 دولارًا.

الذهب 

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم

وقبل التوجه نحو  شراء الذهب اليوم الجمعة يبحث المشترون عن سعر الجرام خاصة عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة اليوم.

ويمكن احتساب سعر المصنعية التي تضاف على كل جرام الذهب بسهولة، من خلال إضافة نسبة تتراوح بين 5-10% من سعر الجرام الواحد.

أسعار الذهب عالميًا

وشهدت أسعار الأونصة من المعدن النفيس تراجعا كبيرا إذ وصلت لأدنى مستوى خلال 22 يوما ، والتي هبطت من نحو 1950 دولارا للأوقية إلى أقل من 1830 .

وتراجعت الأونصة في البورصة العالمية ،وسجلت العقود الفورية للأونصة  نحو 1825 دولارًا بعد 1836 أول أمس ، و 1,950 دولارًا الخميس 2 فبراير، وللعلم تزن الأوقية الواحدة نحو 31.1 جرام.

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