عيار 21 الآن يتراجع مجددًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب مجددًا لتسجل مستويات متدنية مقارنة بالأسعار الأيام السابقة، إذ هبط سعر الجرام عيار 18 ليسجل نحو 1440 جنيهًا بعد ما تخطى 1600 جنيه في وقت سابق.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وشهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ، هبوطًا مقارنة بأعلى سعر وصلت إليه يناير الماضي، إذ تراجع سعر الجرام عيار 21 نحو 270 جنيهًا ليسجّل 1680 جنيهًا اليوم كأقل سعر للبيع.

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أسعار الذهب عيار 21 الآن

ويبحث المقبلون على شراء المشغولات الذهبية عن سعر الذهب عيار 21 الآن ، والذي يُعد الأكثر انتشارًا في سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الكثير بسعر الذهب خاصة سعر عيار 21 بالمصنعية ، إذ سجل الجرام الواحد نحو 1690 جنيهًا للشراء ، ويضاف إليه سعر المصنعية ، والذي قد يصل إلى نحو 1800 جنيه بالمصنعية.

الذهب

سعر الذهب اليوم

وضمن نشرة الخدمات اليومية، يقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم في مصر، على مستوى كافة الأعيرة، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم خاصة عيار 21.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء: 1,931 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء: 1,690 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 18 : 1,449 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14 : 1,127 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 : 13,520 جنيهًا.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء عيار 24 : 1,842 دولارًا.

الذهب

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم

وقبل شراء المشغولات الذهبية خاصة المقبلين على الزواج، يبحث الكثير عن سعر الجرام بالمصنعية والضريبة والدمغة اليوم، ويمكن حساب سعر المصنعية عند الشراء والتي تمثل نحو 5 إلى 10 % من سعر الجرام.

أسعار الذهب عالميًا

وشهدت أسعار الذهب تراجعًا قويًا، إذ سجلت الأوقية في البورصة العالمية هبوطًا قويًا للأوقية بنحو يزيد على 110 دولارات.

ووصل سعر العقود الفورية للأونصة التي تزن نحو 31.1 جرام 1836 دولارًا بعد 1840 أمس ، بعد أن وصلت إلى 1,950 دولارًا الخميس 2 فبراير.