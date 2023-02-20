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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب.. والجرام أقل من 1450 جنيهًا الآن

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب هبوطا قويا بعدما ظلت مرتفعة خلال الأيام الماضية، إذ تراجع سعر الجرام عيار 18 الذي يكثر تداوله في السوق إلى أقل من 1450 جنيها ، لأول مرة منذ ديسمبر الماضي.

سعر الذهب عيار 21 الآن 

وتراجعت أسعار الذهب عيار 21 ، لتهبط عن حاجز الـ 1700 جنيه مجددا وتعود إلى 1680 جنيها للبيع في سابقة لم تحدث منذ 10 ديسمبر الماضي تحديدا، فيما سجل 1690 جنيها للشراء.

الجنيه الذهب 

أما سعر الجنيه الذهب فتراجع بشكل قوى من أعلى سعر وهو 15200 جنيه في يناير الماضي ، ليهبط عن 14 ألف جنيه، ويسجل نحو 13520 جنيها اليوم.

الذهب 

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وعند شراء الذهب خاصة الخواتم وغيرها من المشغولات ، يبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم ، خاصة سعر عيار 21 بالمصنعية.

وتراجع سعر الجرام عيار 21 بنحو 270 جنيها من أعلى سعر وصل إليه في يناير الماضي وهو 1950 جنيها، إذ سجل اليوم 1680 جنيها كأقل سعر.

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أسعار أعيرة الذهب تتراجع بمستهل تعاملات اليوم السبت 18 فبراير 2023

هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم السبت 18 فبراير 2023

سعر الذهب مباشر  

 سعر الذهب مباشر اليوم، يهتم به المقبلين على الشراء قبل الاقدام على هذه الخطوة،، إذ هبطت أسعار الذهب بدون مصنعية، على مستوى كافة الأعيرة، ويبدأ السعر للجرام أقل عيارا وهو عيار 14 ليسجل نحو 1,120 جنيها.

سعر الذهب اليوم الاثنين 

ويقدم موقع صدى البلد ضمن نشرة خدماته اليومية ، أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر، على مستوى كافة الأعيرة ، بالأخص عياري 21 و18 للمستهلكين اليوم ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

الذهب 

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين : 1,931 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين : 1,690 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 18 : 1,449 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 : 1,127 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 13,520 جنيهًا.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 1,842 دولارًا

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم

سعر المصنعية والضريبة والدمغة اليوم، يهتم بالتعرف عليها الراغبين في شراء المشغولات، و يتم إضافة نسبة بين 5 إلى 10 % من سعر الجرام على كل جرام.

الذهب 

أسعار الذهب عالميًا

وتراجعت أسعار الذهب في البورصة العالمية “وول ستريت” ، لتهبط العقود الفورية بنحو  يزيد على 100 دولار، ويسجل سعر الأونصة 1842 دولارا للأوقية الواحدة  بعد أن وصلت إلى 1,950 دولارًا الخميس 2 فبراير.

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