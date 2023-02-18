عكس التوقعات .. انخفاض متتالٍ فى أسعار الذهب | وعيار 21 خيالي

تعد أسعار الذهب من بين المعلومات المهمة التي يسعى المواطنون لمعرفتها على مدار تعاملات اليوم خاصة المقبلين على الزواج والراغبين فى شراء الشبكة حيث يتابع هؤلاء أسعار المعدن الأصفر لتحديد الوقت الأنسب للشراء.

انخفاض أسعار الذهب

كما تحظى أسعار الذهب بأهمية أيضا لدى المستثمرين الراغبين فى الادخار باعتبار المعدن الأصفر وسيلة تحوط آمنة فى ظل اضطراب الأسعار على المستوى العالمي كما أن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي.

وتشهد أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية حالة تراجع تدريجي الأمر الذي يعتبره الاقتصاديون الأنسب للشراء فى ظل انخفاض وتيرة الأسعار.

أسعار الذهب اليوم السبت

ويسجل المعدن الأصفر انخفاض على مستوى جميع الأعيرة حيث يبلغ عيار 24 بيع 1,920 شراء 1,931فيما بلغ عيار 22 بيع 1,760 شراء 1,770.

سعر الذهب عيار 21

كما سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة داخل الأسواق بيع 1,680 شراء 1,690، فيما بلغ عيار 18 بيع 1,440 شراء 1,449، وسجل عيار 14 بيع 1,120 شراء 1,127، أما عيار 12 فقد بلغ بيع 960 شراء 966. وفيما يخص الجنيه الذهب فقد بلغ بيع 13,440 شراء 13,520.

سعر الذهب بالمصنعية

وبالنسبة لأسعار الذهب بالمصنعية فإنها تختلف من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي شهدت أسعار الذهب ثالث خسائر أسبوعية على التوالي وسط ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في شهر ونصف حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب بحوالي 0.1% إلى 1850.20 دولار للأونصة ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير 2023.





وتزداد التوقعات حول قيام البنك المركزي الأمريكي باستمراره في رفع أسعار الفائدة تدريجيا للتغلب على التضخم ليصل معدل الفائدة المستهدف من بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ذروته عند 5.26% في يوليو من النطاق الحالي البالغ 4.50% إلى 4.75%.