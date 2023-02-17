720 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب لم تحدث منذ 47 يومًا

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إلى مستويات غير متوقعة ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن إلى مستويات متدنية لم يصل إليها منذ نهاية ديسمبر في العام الماضي.

720 جنيها

وتراجعت أسعار الجنيه الذهب بقيمة 720 جنيها خلال الأيام القليلة الماضية ، إذ كان قبل عدة أيام يسجل 14200 جنيه ، فيما هبط ليسجل اليوم نحو 13480 جنيها ، وهو هبوط قوي في أيام قليلة.

الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بالمصنعية

ويبحث الملايين عن سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بالمصنعية ، إذ هبط الجرام من العيار الأكثر شعبية بنحو 275 جنيها من أعلى سعر وصل إليه في يناير الماضي وهو 1950 جنيها للجرام الواحد بدون مصنعية، ليكسر حاجز الـ 1700 جنيه وينخفض عنها لأول مرة من نهاية ديسمبر الماضي.

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سعر الذهب مباشر

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب مباشر اليوم ، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 ليصل إلى نحو 1675 جنيها للجرام الواحد بدون مصنعية بعدما كان قبل أيام قليلة 1780 جنيها.

آخر أسعار الذهب اليوم

ويهتم موقع صدى البلد بتقديم آخر أسعار الذهب اليوم في مصر ، خاصة سعر الذهب عيار 21 الآن للمستهلكين اليوم الجمعة، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الجمعة : 1,926 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة: 1,685 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 18 : 1,444 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الجمعة عيار 14 : 1,123 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة عيار 24 : 13,480 جنيهًا.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة عيار 24 : 1,858 دولارًا

الذهب

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم

ويهتم الراغبون والمقبلون على شراء الذهب اليوم ، بمعرفة سعر المصنعية والضريبة والدمغة اليوم ، والتي تختلف من مكان لآخر وفقا لعدة عوامل منها سعر الجرام نفسه وأشكال المشغولات وطريقة التزيين بها.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة نسبة بين 5 إلى 10 % من سعر الجرام على ثمن الجرام عند الشراء ويتم خصمها عند البيع.

أسعار الذهب عالميًا

وشهدت عقود المعدن النفيس الفورية في البورصة العالمية ، استقرارا بعد هبوط ملحوظ ، ليسجل سعر الأونصة 1858 دولارا للأوقية الواحدة بعد ان سجلت 1,950 دولارًا الخميس 2 فبراير، بتراجع يزيد على 90 دولارا كاملة.