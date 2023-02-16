عيار 21 الآن يتراجع بقوة|مفاجأة بأسعار الذهب لأول مرة منذ 45 يومًا

تراجعت أسعار الذهب بقوة اليوم الخميس ، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 مرتين أمس ليسجل أقل من 1700 جنيه للجرام لأول مرة من نهاية ديسمبر الماضي.

سعر الذهب الآن

ويهتم الملايين بشكل يومي بالتعرف على سعر الذهب الأن في مصر، إذ تراجع سعر عيار 21 ليسجل 1685 جنيها لأول مرة منذ 30 ديسمبر الماضي.

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويتطلع بعض الفتيات والسيدات إلى شراء المشغولات الذهبية ، إذ يهتمون بـ أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية، إذ سجل اليوم 1695 جنيها للشراء بدون إضافات.

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سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية فيكون ما بين 1760 و 1780 بعد إضافة المصنعية وهي نسبة تصل إلى حوالي من 5 إلى 10 % من قيمة الجرام.

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر محل اهتمام الكثير، خاصة الشباب المقبل على الزواج في مصر ، إذ تراجع سعر عيار 21 من 1780 جنيهًا، وهو عيار 21 الأكثر شعبية، إلى نحو 1685 جنيها للبيع اليوم.

سعر الذهب مباشر

ويحرص موقع صدى البلد على تقديم سعر الذهب مباشر الآن بأعيرته المختلفة للمستهلكين اليوم الخميس ، خاصة عيار 21 وعيار 18 بدون مصنعية وهما الأكثر شعبية للشراء والبيع، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس : 1,937 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس : 1695 جنيهات للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 18 : 1,453 جنيهًا.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 : 1,130 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 13,560 جنيهًا.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس عيار 24 : 1,858 دولارًا

الذهب

هبوط الجنيه الذهب

وفقد سعر الجنيه الذهب حوالي 200 جنيه مقارنة بالخميس الماضي، إذ سجل يومها 13760 جنيها فيما سجل اليوم 13,560 جنيها.

وفي نفس السياق ، سجل الجنيه الذهب حوالي 14080 جنيها الخميس 2 فبراير، بينما تراجع بقيمة 1640 جنيها مقارنة بسعر 15200 جنيه يوم يوم الخميس 15 ديسمبر.

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم

وقبل الإقبال على شراء الذهب ، يبحث الراغب في الشراء بمعرفة سعر المصنعية والضريبة والدمغة اليوم ، والتي تختلف وفقا لعدة عوامل منها سعر الجرام وأشكال المشغولات.

ويتم إضافة نسبة بين 5 إلى 10 % من سعر الجرام على ثمن الجرام الأصلي.

أسعار الذهب عالميًا

واستقرت العقود الفورية للذهب في بورصة نيويورك العالمية ، بعد تراجعا كبيرا، ليسجل سعر الأونصة 1,841 دولارا للأوقية الواحدة بعد 1855 أول أمس ، و1865 الأحد الماضي، و1,950 دولارًا الخميس الماضي 2 فبراير، بتراجع يزيد على 100 دولار كاملة.