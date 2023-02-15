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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يشهد مزيدا من التراجع.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-2-2023

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

تراجعت  أسعار الذهب على مدار الأيام القليلة ، على مستوى جميع الأعيرة وفي كافة محالات الصاغة.

وتشير التوقعات إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التراجع في أسعار الذهب .

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توقعات بالتراجع.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-2-2023

وكانت أسعار الذهب قد شهدت بالأمس تراجع بنحو 15 جنيها للجرام الواحد بدون مصنعية .

وتراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوياته في 15 شهرا، ليصل إلى 6.4 بالمئة خلال يناير الماضي، مقابل 6.5 بالمئة في ديسمبر.

سعر الذهب اليوم 

وعلى الرغم من تراجع التضخم إلا أنه جاء أعلى من التوقعات بانخفاضه إلى 6.2 بالمئة، مما يشير إلى أمكانية رفع البنك الفيدرالي الامريكي سعر الفائدة بوتيرة أعلى، الامر الذي من شانه التأثير سلبا على سعر الذهب.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري، أسعار الذهب اليوم الاربعاء 14 -2-2022،في مصر ضمن نشرته الخدمية، بعد تراجع التضخم في الولايات المحدة الامريكية 

سعر الذهب اليوم في مصر

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب اليوم خاصة الراغبين في شراء المشغولات الذهبية عن أسعار الذهب اليوم في مصر،  وخاصة المقبلين علي الزواج أو الخطوبة.

الذهب عيار 24 

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 1,937 شراء 1,949 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 1,776 شراء 1,786 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وسعر الذهب اليوم عيار 21 سجل بيع 1,695 شراء 1,705 جنيها.

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 1,937 شراء 1,949
أسعار الذهب عيار 22بيع6 1,77 شراء 1,786
أسعار الذهب  عيار 21بيع1.695  شراء 1,705
أسعار الذهب  عيار 18بيع 1,452 شراء 1,461
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,128 شراء 1,135
أسعار الذهب عيار 12بيع 966 شراء 972
سعر الجنيه الذهب اليوم13.940 جنيه 
سعر الذهب عالميا1855 دولارا للاونصة
  
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