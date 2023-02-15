يشهد مزيدا من التراجع.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15-2-2023

تراجعت أسعار الذهب على مدار الأيام القليلة ، على مستوى جميع الأعيرة وفي كافة محالات الصاغة.

وتشير التوقعات إلى أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التراجع في أسعار الذهب .

وكانت أسعار الذهب قد شهدت بالأمس تراجع بنحو 15 جنيها للجرام الواحد بدون مصنعية .

وتراجع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوياته في 15 شهرا، ليصل إلى 6.4 بالمئة خلال يناير الماضي، مقابل 6.5 بالمئة في ديسمبر.

سعر الذهب اليوم

وعلى الرغم من تراجع التضخم إلا أنه جاء أعلى من التوقعات بانخفاضه إلى 6.2 بالمئة، مما يشير إلى أمكانية رفع البنك الفيدرالي الامريكي سعر الفائدة بوتيرة أعلى، الامر الذي من شانه التأثير سلبا على سعر الذهب.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري، أسعار الذهب اليوم الاربعاء 14 -2-2022،في مصر ضمن نشرته الخدمية، بعد تراجع التضخم في الولايات المحدة الامريكية

سعر الذهب اليوم في مصر

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب اليوم خاصة الراغبين في شراء المشغولات الذهبية عن أسعار الذهب اليوم في مصر، وخاصة المقبلين علي الزواج أو الخطوبة.

الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 1,937 شراء 1,949 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 1,776 شراء 1,786 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وسعر الذهب اليوم عيار 21 سجل بيع 1,695 شراء 1,705 جنيها.

أسعار الذهب اليوم