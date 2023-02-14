مطلب عاجل من الثروة الداجنة بشأن أسعار الدواجن في الأسواق

كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق ، لافتا إلى أن سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة وصل إلى 80 جنيها للكيلو.

وقال السيد في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن أسعار الاعلاف ارتفعت خلال الأيام الماضية حيث وصل سعر طن الذرة إلى 16 ألف جنيه بعد أن كان 13.2 ألف جنيه، كما ارتفعت أسعار الصويا من 24.5 ألف جنيه للطن إلى 30 ألف جنيه اليوم.

وطالب رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية، بضرورة جلوس جميع القائمين على الصناعة على طاولة واحدة، وتفعيل البورصة حتى يتم ضبط الأسعار، لافتا إلى أن بعض الشركات باعت الكتكوت بـ 29 جنيها.

وأكد عبد العزيز السيد أن أسعار الدواجن لن تنخفض إلا إذا تمت السيطرة وتشديد الرقابة على أسعار مستلزمات الإنتاج ووضع تسعيرة عادلة للمنتج النهائي.

أسعار الدواجن اليوم

وارتفع سعر الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 14-2-2023، مسجلة 80 جنيها للكيلو في المزرعة بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية.

سعر الكتكوت اليوم

وارتفع سعر الكتكوت اليوم بعد انخفاضه الأيام الماضية متراوحا بين 23 و29 جنيها للواحد.

أسعار الدواجن للمستهلك

وصل سعر الدواجن البيضاء اليوم للمستهلك إلى 85 جنيها للكيلو الواحد، عقب ارتفاع الاسعار في المزارع متراوحة بين 80 و82 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وفي حالة زيادة العرض عن الطلب سيتم تراجع الأسعار، حيث إن الزراعة لديها نحو 243 منفذ بيع ثابتا، بجانب 30 منفذا متحركا، لتوفير جميع السلع واللحوم للمواطنين، كما أن اللحوم التي يتم بيعها بمنافذ الوزارة هي لحوم بلدي، من إنتاج مزارع الوزارة.

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-2-2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها سعر الذهب اليوم وأسعار الدولار اليوم، إلى جانب أسعار العديد من السلع والخدمات.

ووصلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء اليوم ” 85 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 93 جنيها تقريبا.

أسعار البيض اليوم

وشهدت أسعار البيض اليوم ارتفاعا خلال الايام الماضية، سجل طبق البيض الأبيض اليوم 111 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 120 جنيها.

سعر طبق البيض اليوم

ووصل سعر البيض الأحمر اليوم إلى 111 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 120 جنيها، وسجل سعر البيض البلدي اليوم نحو 123 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 128-130 جنيها للطبق.