أسعار الفراخ في رمضان.. ارتفاع أم انخفاض؟| اتحاد منتجي الدواجن يجيب

شهدت أسعار الدواجن استقرار نسبي خلال الأيام القليلة الماضية بعد موجة كبيرة من الارتفاعات على أثر تداعيات أزمة الأعلاف.

أسعار الدواجن اليوم

وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم الأحد 12-2-2023، 71 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 77 و78 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بعد إضافة تكلفة النقل وهامش ربح تاجر التجزئة.

وسجل سعر الكتكوت اليوم 23 جنيها للواحد.

وقال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن ما حدث من ارتفاع نتج عن تداعيات أزمة الأعلاف التي تسبب في خروج عدد من مربي الدواجن، والتخلص من الأمهات.

وأضاف ثروث الزيني في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تراجع الأسعار يتطلب توفير المزيد من الأعلاف وبشكل مستدام حتى يعود منتجو الدواجن الذين يخرجوا من السوق إلى الإنتاج مرة أخر.

أسعار الدواجن للمستهلك

وعن وصول أسعار الدواجن البيضاء إلى 100 جنيه للكيلو، قال رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنه لا يستطيع أن يتوقع رقم محدد، لافتا إلى أن الأسعار يمكن أن تشهد ارتفاعا مع اقتراب شهر رمضان الكريم نتيجة زيادة الطلب المتوقعة على الدواجن.

وأشار إلى أن يمكن أن تستقر الأسعار إذا تم دخول منتجين جدد في صناعة الدواجن خلال الأيام القليلة الماضية، مع توافر الأعلاف بشكل كبير ومستدام.

ويجرى تنسيق بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة التموين والتجارة الداخلية من أجل زيادة كميات المعروض من اللحوم والدواجن وتزويد المنتجات في السوق من أجل انخفاض اللحوم.

أسعار الدواجن اليوم

وفي حالة زيادة العرض عن الطلب سيتم تراجع الأسعار، حيث أن الزراعة لديها نحو 243 منفذا بيعا ثابتا، بجانب 30 منفذا متحركا، لتوفير جميع السلع واللحوم للمواطنين، كما أن اللحوم التي يتم بيعها بمنافذ الوزارة هي لحوم بلدي، من إنتاج مزارع الوزارة.

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

يقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاحد 12-2-2023، ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها سعر الذهب اليوم وأسعار الدولار اليوم، إلى جانب أسعار العديد من السلع والخدمات.

ووصلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء اليوم ” 76 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 83 جنيها تقريبا.

أسعار البيض اليوم

وشهدت أسعار البيض اليوم الاحد استقرار نسبي، سجل طبق البيض الأبيض اليوم 97 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 105 جنيهات.

سعر طبق البيض اليوم

ووصل سعر البيض الأحمر اليوم إلى 97 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 105 جنيهات، وسجل سعر البيض البلدي اليوم نحو 113 جنيها للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 118-120 جنيها للطبق.