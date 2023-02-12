السوداني بـ 160 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم في الأسواق والمنافذ الحكومية

شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد 12-2-2023، ارتفاعا تدريجيا خلال الفترة الماضية في جميع الأسواق، فيما حافظت على أسعارها في منافذ وزارة الزراعة التي تقدم أسعار اللحوم بأقل من ثمنها بنحو 60 جنيهًا تقريبًا، وأيضا في معارض أهلًا رمضان.

أسعار اللحوم اليوم

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم، 12 فبراير 2023، في محال الجزارة، وفقًا لآخر تحديث لـ أسعار اللحوم البلدي .

أسعار اللحوم السودانية اليوم

وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم إلى 150 و160 جنيها للكيلو في منافذ وزارة التموين.

وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى 135 جنيها للكيلو الواحد.

وترواحت أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بين 160 إلى 180 جنيها للكيلو.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة وأيضًا أسعار السجق وجميع مبيعات الجزارة.

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز200 - 240 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 220 و260 جنيهًا وفقًا للقطعية، وذلك بعد أن ارتفعت الأسعار خلال الأيام الماضية.

سعر اللحمة الجملي

واستقر سعر اللحم الجملى عند 160 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 170 و180 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 210 و230 جنيهًا، والكبدة الضأن بين 200 و210 جنيهات، والكلاوي والقلب 180 و180 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 160 و180 جنيها.

سعر اللحوم اليوم

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 220 و240 جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك 260-280

سعر اللحمة البلدي اليوم

كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 190 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 210 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

أما اللحوم المجمدة، فيبدأ سعرها من 90 لـ 100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم، وتسجل الكبدة 135 جنيهًا.

سعر اللحمة المفرومة المجمدة اليوم

أما اللحم المفروم المجمد فيتراوح سعره بين 110 و135 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 160 جنيهًا بتراجع بلغ 60 جنيها عن سعرها في الأسواق كما أن منتجات وزارة الزراعة تتميز بأن تربية الماشية تتم داخل مزارع الوزارة.

تقدم أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تنامي ظاهرة الذبح العشوائي للعجول الصغيرة غير المسموح بنحرها ، وعجز المواطنين عن شراء اللحوم في ظل الارتفاع غير المسبوق في الأسعار.

وأشار "محسب" ، في طلبه، إلى أن الأيام الماضية شهدت ارتفاع أسعار اللحوم بشكل غير مسبوق، لافتا إلى أن ذلك يأتي وسط توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار.