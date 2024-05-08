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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

"المصرى للفكر": لا سبيل أمامنا سوى تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته نحو غزة

صدى البلد

قال الدكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر، إنه لا سبيل أمامنا الآن إلا أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته وخاصة أنه  شريك في هذه اللحظة التي وصلنا إليها وهذا المأزق المتواجدين فيه في غزة الآن، متسائلًا إذا لم يتدخل المجتمع الدولي الآن فمتى يتدخل؟.

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وأضاف عسيلة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تطورات لا تشير فقط إلى مجرد أزمة في قطاع غزة ولكنها تفتح الأبواب إلى تفجير للمنطقة كلها، لأن الأحداث وتطوراتها تعني أن هناك تداعيات كثيرة سيكون لها مزيد من الآثار السلبية الشديدة التي لا يمكن أحد أن يتوقع مداها ولا أن يتوقع مدى تأثيرها على هذه المنطقة.

وأوضح، أن الولايات المتحدة الأمريكية معنية بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط ولها مصالح استراتيجية ولها حلفاء كثر وهذا لا ينفي أنها منحازة انحيازًا سافرًا لإسرائيل، ولكن المصلحة الأهم لمنطقة الشرق الأوسط بكل تأثيراتها لا بد أن يكون له رد فعل مناسب أو مختلف من جانب المجتمع الدولي.

وأشار، إلى أن الموقف الأمريكي الآن مختلف إلى حد ما، فنحن نتحدث عن معارضة معلنة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لعملية هي سمتها أن تكون عملية شاملة في رفح الفلسطينية، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض ذلك وعرضت عليها بعض الخطط من الجانب الإسرائلي ورفضتها لأنها ترى فيها أنها ستحدث كارثة إنسانية، مؤكدًا أنه حتى رفض هذه العملية هو من جانب مصلحة إسرائيل وانحياز لإسرائيل لأنها تعرف أن عملية شاملة في رفح الفلسطينية بهذا العدد الموجود ستؤدي إلى كارثة إنسانية لا يمكن لأحد أن يتحملها أو حتى يدافع عنها.
 

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